به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اخالصنایع، شهردار منطقه ۱۰، با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در توسعه زیرساختهای فرهنگی، اجتماعی و هویتی اظهار کرد: طی دوره ششم مدیریت شهری مجموعهای از پروژهها در حوزههای فرهنگی، مذهبی، هنری و اجتماعی در سطح منطقه اجرا و دنبال شده که هدف آن ایجاد بسترهای مناسب برای ارتقای کیفیت زندگی و افزایش دسترسی شهروندان به خدمات فرهنگی و اجتماعی است.
وی افزود: احداث مجتمع فرهنگی ـ ورزشی هزارشهید در زمینی به مساحت ۴۲۰۰ مترمربع و با تراکم ۱۴ طبقه، یکی از پروژههای شاخص منطقه در این حوزه است که در کنار بهسازی زیرساختهای امامزاده معصوم(ع)، به توسعه ظرفیتهای فرهنگی، ورزشی و مذهبی منطقه کمک خواهد کرد.
شهردار منطقه ۱۰ ادامه داد: راهاندازی موزه دیجیتال و مرمت موزه حیات وحش هفتچنار نیز با هدف حفظ و معرفی ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی منطقه و ایجاد فضاهای جدید برای بهرهمندی شهروندان از برنامههای فرهنگی دنبال شده است.
اخالصنایع همچنین از توسعه فضاهای فرهنگی و مذهبی خبر داد و گفت: احداث سالن آمفیتئاتر روباز و دو حسینیه جدید از دیگر اقدامات انجامشده در این حوزه است که با هدف تقویت زیرساختهای فرهنگی و مذهبی و فراهمکردن بستر مناسب برای برگزاری برنامههای اجتماعی و فرهنگی اجرا شده است.
وی با اشاره به توجه مدیریت شهری به نقش زنان و دختران در توسعه اجتماعی افزود: ساختمان تخصصی «شهردخت» با هدف حمایت از ظرفیتها و استعدادهای دختران افتتاح شده و ۸ مرکز توانمندسازی کوثر نیز برای توسعه مهارتها و ایجاد زمینه اشتغال پایدار زنان فعالیت میکنند.
شهردار منطقه ۱۰ ادامه داد: تجهیز بازارچههای خوداشتغالی بانوان سرپرست خانوار نیز در راستای حمایت از کسبوکارهای خرد، تقویت توان اقتصادی خانوادهها و ایجاد فرصت برای عرضه محصولات و دستاوردهای این بانوان دنبال شده است.
اخالصنایع تأکید کرد: توسعه زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی زمانی به نتیجه مطلوب میرسد که همزمان با ایجاد فضاهای جدید، زمینه مشارکت و توانمندسازی شهروندان نیز فراهم شود؛ بر همین اساس، مدیریت شهری منطقه ۱۰ تلاش دارد با اجرای پروژههای فرهنگی، اجتماعی و هویتی، ضمن تقویت سرمایه اجتماعی، زمینه ارتقای کیفیت زندگی و توسعه متوازن محلات را فراهم کند.
اتصال البرز به نظام پرداخت الکترونیک پایتخت
پوریا علیمردانی، مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری تهران، از بررسی زمینههای اتصال تدریجی شهرهای استان البرز به نظام یکپارچه پرداخت الکترونیک شهر تهران خبر داد؛ طرحی که میتواند پرداخت کرایه حملونقل عمومی در سفرهای روزانه میان تهران، کرج و شهرهای پیرامونی را سادهتر کند.
وی با اشاره به حجم بالای سفرهای روزانه میان تهران و شهرهای استان البرز اظهار کرد: تردد مستمر شهروندان میان تهران، کرج و شهرهایی مانند فردیس، شهریار، مهستان، نظرآباد و دیگر شهرهای پیرامونی، نیازمند خدمات حملونقلی هماهنگ و متناسب با واقعیت سفرهای منطقهای است.
علیمردانی با بیان اینکه این طرح فراتر از یکپارچهسازی کارتبلیت است، افزود: ایجاد کیف پول واحد شهروندی و اتصال سامانههای پرداخت، گامی مهم برای ارائه خدمات هوشمندتر به مردم است؛ خدماتی که علاوه بر سهولت پرداخت، امکان برنامهریزی دقیقتر برای ناوگان، مدیریت بهتر سفرها و توسعه هدفمند حملونقل عمومی را فراهم میکند.
وی با اشاره به تجربه اجرای پایلوت یکپارچهسازی بلیت الکترونیکی در اسلامشهر گفت: این تجربه نشان داد که با هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و فراهم شدن زیرساختهای فنی، امکان توسعه این مدل در شهرهای پیرامونی تهران وجود دارد.
مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: تهران و البرز در عمل یک حوزه پیوسته سفر محسوب میشوند؛ به همین دلیل برنامهریزی حملونقل در پایتخت نمیتواند جدا از نیازهای تردد شهروندان کرج، مهستان، نظرآباد و سایر شهرهای استان البرز انجام شود.
علیمردانی تأکید کرد: رویکرد مدیریت شهری حرکت به سمت شبکهای منطقهای، هوشمند و شهروندمدار است.
بر اساس این گزارش، در نشست مشترک مدیران حملونقل تهران و استان البرز، تجربههای موجود در زمینه بلیت الکترونیکی بررسی و بر ضرورت هماهنگی فنی میان سامانههای پرداخت، تجهیزات کارتبلیت و زیرساختهای نرمافزاری تأکید شد. همچنین مقرر شد زمینههای اجرایی اتصال تدریجی شهرهای بیشتری از استان البرز به نظام یکپارچه پرداخت الکترونیک شهر تهران در قالب کارگروههای تخصصی دنبال شود.
ارتقای ایمنی تردد در میدان صنعت
محمدحسین کریمی، معاون حملونقل و ترافیک شهرداری منطقه ۲، از تکمیل عملیات خطکشی و ایمنسازی گذرگاههای عابر پیاده در میدان صنعت خبر داد.
وی با تأکید بر اهمیت راهبردی این میدان در شبکه معابر منطقه اظهار کرد: میدان صنعت به دلیل موقعیت جغرافیایی و کاربریهای متنوع پیرامونی، یکی از نقاط پرتردد و حساس منطقه ۲ محسوب میشود و از همین رو ایمنسازی این محدوده در دستور کار ویژه معاونت حملونقل و ترافیک قرار گرفت.
کریمی افزود: عملیات خطکشی گذرگاههای عابر پیاده در اضلاع غربی و جنوبی میدان با بهرهگیری از استانداردهای فنی اجرا شده است.
وی ادامه داد: اجرای این خطکشیها تنها بخشی از پازل گسترده ساماندهی ترافیکی میدان صنعت است و هدف از آن، ایجاد نظمی پایدار در تداخل حرکت عابران و وسایل نقلیه است تا ضمن افزایش ضریب ایمنی شهروندان، روانسازی و ارتقای کیفی خدمات حملونقل عمومی در این محور شریانی نیز محقق شود.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری منطقه ۲ خاطرنشان کرد: مدیریت شهری منطقه با نگاهی تخصصی به مطالعات ترافیکی، بازطراحی الگوهای حرکتی در میادین اصلی را دنبال میکند. اجرای این خطکشیها نیز بر اساس تحلیل رفتارهای ترافیکی صورت گرفته تا زمینه کاهش تصادفات و افزایش رضایتمندی شهروندان فراهم شود.
مدیریت روانآبهای سطحی در منطقه ۱۴
همزمان با اجرای طرحهای ساماندهی منظر شهری و ارتقای کیفیت معابر، دو عملیات عمرانی در نواحی یک و چهار منطقه ۱۴ با هدف بهبود هدایت روانآبهای سطحی در حال اجراست.
در ناحیه یک، عملیات تخریب و جمعآوری نهر قدیمی و اجرای جدولبندی به صورت کانیو جانبی در خیابان شاهآبادی، خیابان حیدری، حدفاصل شاهآبادی تا بروجردی در محله صد دستگاه آغاز شده است.
این عملیات با هدف جلوگیری از آبماندگیهای احتمالی، بهبود نظافت معابر و تسهیل عبور و مرور به طول ۲۶۰ متر در حال اجراست و پیشبینی میشود علاوه بر ارتقای منظر شهری، نقش مؤثری در هدایت صحیح آبهای سطحی داشته باشد.
در ناحیه چهار نیز عملیات تخریب آسفالت و آمادهسازی بستر برای احداث نهر کمکی در انتهای خیابان شهمیرزادی آغاز شده است.
این پروژه با هدف کنترل و هدایت مناسب روانآبهای ورودی از ناحیه یک به ناحیه چهار، جلوگیری از سرریز آب به معابر، کاهش نقاط مستعد آبگرفتگی و ارتقای عملکرد شبکه جمعآوری آبهای سطحی طراحی شده است.
با تکمیل این نهر کمکی، ظرفیت هدایت آب افزایش یافته و از بروز مشکلات ناشی از سرریز آب و آبگرفتگی در محدوده مذکور جلوگیری خواهد شد.
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