محکومیت ۶۳ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در شهرستان مهریز

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، منصور انصاری گفت: پرونده قاچاق ۲۶ هزار و ۶۶ لیتر نفت‌گاز به ارزش ۲۱ میلیارد و ۱۰۴ میلیون ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز تعزیرات شهرستان مهریز رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، تخلف قاچاق را محرز و متخلف را به پرداخت ۴۲ میلیارد و ۲۰۹ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.

به گفته انصاری: با توجه به اینکه ارزش وسیله حامل کالای قاچاق بیشتر از ارزش سوخت بود، مبلغ ۲۱ میلیارد و ۱۰۴ میلیون ریال معادل ارزش معادل ارزش سوخت به جریمه، اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت ۶۳ میلیارد و ۳۱۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد که با گذشت زمان قانونی حکم صادره در اداره اجرای احکام، اجرا و پرونده مختومه شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد گفت: ماموران نیروی انتظامی شهرستان مهریز این محموله قاچاق را از یک دستگاه کامیون کشنده کشف، و پرونده را برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال کردند.