به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی صبح یکشنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه در فرمانداری گرمسار، ضمن تشریح برنامههای هفته دولت، اظهار کرد: با وجود مشکلات و معضلاتی از جمله جنگ، دولت تمام هدف خود را بر توسعه و پیشرفت گرمسار متمرکز کرده است.
وی با بیان اینکه امسال ۱۲۷ پروژه عمرانی در شهرستان گرمسار آماده افتتاح است، افزود: این پروژهها با مشارکت و پشتیبانی ۱۹ دستگاه اجرایی اجرا شده و برای آنها ۶ هزار و ۹۵۳ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.
فرماندار گرمسار با اشاره به رشد اعتبارات پروژههای عمرانی هفته دولت امسال نسبت به سال گذشته، گفت: اعتبار این پروژهها در مقایسه با سال قبل ۹۴ درصد افزایش یافته است.
همتی همچنین از افزایش ۳۳ درصدی تعداد پروژههای عمرانی قابل افتتاح نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: در بخش اقتصادی نیز ۱۲ پروژه از سوی سه دستگاه اجرایی آماده افتتاح است که برای اجرای آنها ۱۶ هزار و ۲۲۹ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
وی با بیان اینکه اعتبار پروژههای اقتصادی قابل افتتاح امسال نسبت به هفته دولت سال گذشته ۱۳۲ درصد رشد داشته است، خاطرنشان کرد: این طرحها زمینه اشتغال مناسبی را نیز برای شهرستان گرمسار فراهم خواهند کرد.
فرماندار گرمسار همچنین به پروژههای عمرانی قابل کلنگزنی در هفته دولت اشاره کرد و گفت: ۲۶ پروژه عمرانی از سوی هشت دستگاه اجرایی با اعتباری بالغ بر پنج هزار و ۵۵۶ میلیارد ریال وارد مرحله کلنگزنی خواهند شد.
همتی افزود: اعتبار پروژههای کلنگزنی امسال نسبت به سال گذشته ۵۵ درصد افزایش یافته و از نظر تعداد نیز شاهد رشد ۲۴ درصدی هستیم.
وی در پایان با بیان اینکه مجموع پروژههای قابل افتتاح و کلنگزنی در بخشهای اقتصادی و عمرانی شهرستان گرمسار در هفته دولت به ۱۶۵ پروژه میرسد، گفت: مجموع اعتبار این پروژهها ۲۸ هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال گذشته از نظر اعتباری ۱۰۲ درصد و از نظر تعداد ۲۱ درصد افزایش داشته است.
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