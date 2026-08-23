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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۰

گرمسار آماده افتتاح و کلنگ‌زنی ۱۶۵ پروژه هفته دولت

گرمسار آماده افتتاح و کلنگ‌زنی ۱۶۵ پروژه هفته دولت

گرمسار- فرماندار گرمسار از افتتاح و کلنگ‌زنی ۱۶۵ پروژه در هفته دولت خبر داد و گفت: مجموع اعتبار این طرح‌ها با رشد ۱۰۲ درصدی به ۲۸ هزار میلیارد ریال رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی صبح یکشنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه در فرمانداری گرمسار، ضمن تشریح برنامه‌های هفته دولت، اظهار کرد: با وجود مشکلات و معضلاتی از جمله جنگ، دولت تمام هدف خود را بر توسعه و پیشرفت گرمسار متمرکز کرده است.

وی با بیان اینکه امسال ۱۲۷ پروژه عمرانی در شهرستان گرمسار آماده افتتاح است، افزود: این پروژه‌ها با مشارکت و پشتیبانی ۱۹ دستگاه اجرایی اجرا شده و برای آنها ۶ هزار و ۹۵۳ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

فرماندار گرمسار با اشاره به رشد اعتبارات پروژه‌های عمرانی هفته دولت امسال نسبت به سال گذشته، گفت: اعتبار این پروژه‌ها در مقایسه با سال قبل ۹۴ درصد افزایش یافته است.

همتی همچنین از افزایش ۳۳ درصدی تعداد پروژه‌های عمرانی قابل افتتاح نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: در بخش اقتصادی نیز ۱۲ پروژه از سوی سه دستگاه اجرایی آماده افتتاح است که برای اجرای آنها ۱۶ هزار و ۲۲۹ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی با بیان اینکه اعتبار پروژه‌های اقتصادی قابل افتتاح امسال نسبت به هفته دولت سال گذشته ۱۳۲ درصد رشد داشته است، خاطرنشان کرد: این طرح‌ها زمینه اشتغال مناسبی را نیز برای شهرستان گرمسار فراهم خواهند کرد.

فرماندار گرمسار همچنین به پروژه‌های عمرانی قابل کلنگ‌زنی در هفته دولت اشاره کرد و گفت: ۲۶ پروژه عمرانی از سوی هشت دستگاه اجرایی با اعتباری بالغ بر پنج هزار و ۵۵۶ میلیارد ریال وارد مرحله کلنگ‌زنی خواهند شد.

همتی افزود: اعتبار پروژه‌های کلنگ‌زنی امسال نسبت به سال گذشته ۵۵ درصد افزایش یافته و از نظر تعداد نیز شاهد رشد ۲۴ درصدی هستیم.

وی در پایان با بیان اینکه مجموع پروژه‌های قابل افتتاح و کلنگ‌زنی در بخش‌های اقتصادی و عمرانی شهرستان گرمسار در هفته دولت به ۱۶۵ پروژه می‌رسد، گفت: مجموع اعتبار این پروژه‌ها ۲۸ هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال گذشته از نظر اعتباری ۱۰۲ درصد و از نظر تعداد ۲۱ درصد افزایش داشته است.

کد مطلب 6924736

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