منطقه ۲۲ زیر پوستِ ظاهر زیبایش با کمبود زیرساخت مواجه است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد خسروی شهردار منطقه ۲۲، با بیان اینکه منطقه ۲۲ همچون کودکی نارس است، اظهار کرد: ظاهر منطقه شکیل و زیباست اما زیر پوست منطقه در حوزه زیرساخت اقدام زیادی انجام نشده است.

وی با بیان اینکه مشکل اساسی آن کمبود سرانه آموزشی است، یادآور شد: منطقه ۳۴ هزار دانش آموز دارد و ۶۰ مدرسه دولتی و ۷۰ مدرسه غیردولتی در این منطقه فعال هستند. بعید به نظر می رسد در یک منطقه تعداد مدارس غیردولتی از مدارس دولتی بیشتر باشد. دانش آموزان ما ناچار می شوند به مدارس منطقه ۲ یا ۵ بروند.

خسروی با تأکید بر اینکه نزدیک به دو هزار واحد مسکونی به خلاف ساخته شد، گفت: متأسفانه در کوه ها با سرعت ساخت و ساز می کنند و واگذاری آن انجام شده است. از خانه های سازمانی نیز عبور کردند و به واگذاری رسیده اند. با این شرایط ما در تأمین سرانه آموزشی با مشکل مواجه می شویم.

به رغم تمام شکایات ساخت و ساز در حریم منطقه ادامه دارد

وی با اعلام اینکه تعاونی مسکن نهادهای مختلف و خانه های سازمانی در این منطقه زیاد است، خاطرنشان کرد: این نوع مدیریت باعث شد که با کمبود سرانه های آموزشی مواجه شویم. به رغم تمام شکایات و فریادها، صدای ما به جایی نمی رسد و ساخت و ساز در حریم منطقه ادامه دارد.

خسروی با بیان اینکه تنش آبی جدی در منطقه وجود دارد، اظهار کرد: این تنش بوستان جنگلی چیتگر را با مشکل مواجه کرد. قرار بود درختان آلوده بوستان را خارج کنیم و خروج هر درخت در فضای مجازی چالش ساز می شد. به هرشکل به کمک منابع طبیعی تعدادی درخت آلوده خارج شد که واکنش های منفی را هم به دنبال داشت.

اگر درختان آفت زده از بوستان چیتگر خارج نمی‌شد در آینده کل بوستان درگیر می‌شد

شهردار منطقه ۲۲ اعلام کرد: اگر در گذشته جسارت به خرج می دادند و ۱۰۰ اصله درخت دچار آفت از بوستان را خارج می کردند، امروز شاهد وجود ده‌ها هزار درخت آلوده نبودیم. اگر این درختان خارج نمی‌شد شاید در سالهای آینده کل بوستان درگیر می شد. به هرشکل ما به ازای خروج درختان آلوده، ۱۲۵ هزار اصله درخت در این بوستان که از لحاظ اقلیمی مناسب هستند، غرس شد.

وی با بیان اینکه ۳۰ کیلومتر در یک سال و نیم اخیر لوله کشی آب در بوستان چیتگر اجرایی شده است، گفت: از شهرک های منطقه لوله کشی انجام دادیم و پساب مناسب برای آبیاری درختان این بوستان استفاده شده است.

وجود بیش از چهار هزار گونه گیاهی در باغ ملی گیاه شناسی

مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا نیز با اشاره به بازدید از روند آبیاری بوستان جنگلی چیتگر و نگهداشت فضای سبز، گفت: اقدامات ارزشمندی در این بوستان صورت گرفته اما باید نقشه جدید بوستان جنگلی چیتگر با سرعت بیشتری تهیه شود.

وی با بیان اینکه بیش از چهار هزار گونه گیاهی در باغ ملی گیاه شناسی وجود دارد، اظهارکرد: برای جلوگیری از آسیب دیدن درختان باغ گیاه‌شناسی باید یک تصفیه خانه در این محل ایجاد شود.

پیرهادی افزود: ۳.۳ هکتار زمین در بوستان خرگوش دره توسط شهرداری در اختیار شرکت آب و فاضلاب قرار گرفت. ماه آینده با مدیرعامل شرکت آبفا از روند کار در بوستان بازدید خواهیم کرد.