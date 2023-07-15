کاهش نرخ ازدواج در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی متقی فر ظهر شنبه در ستاد ساماندهی امور جوانان که در محل استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار داشت: معاونت جوانان در حوزه مختلف فرهنگی و اجتماعی فعالیت‌های ویژه‌ای که از طریق مراکز تسهیل‌گری و واسطه‌گری ازدواج، کارگاه آموزشی پیش از ازدواج و… انجام می‌شود.

مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش با تاکید بر اینکه آمار نسبت طلاق به ازدواج عموماً اشتباه به جامعه منتقل می‌شود، گفت: برخی طلاق‌ها در سال‌های پیش تر شکل گرفته است.

وی ترس از طلاق را یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش ازدواج عنوان کرد و افزود: نباید آمار طلاق طی یک سال را با آمار ازدواج در همان سال قیاس کرد.

متقی فر تصریح کرد: سنجش آمار یک استان طی یک سال اشتباه است لذا باید فرآیند ده ساله مورد ارزیابی قرار گیرد.

مدیرکل برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش تصریح کرد: میزان ازدواج در خراسان شمالی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ حدود ۳.۹ درصد کاهش یافته است لذا میزان کاهش ازدواج بسیار بالا است و باید فکری به حال آن کرد.

وی افزود: سرعت رشد کاهش ازدواج در شهرهای کوچک خراسان شمالی بیشتر است.

متقی فر خاطرنشان کرد: میانگین طلاق خراسان شمالی در حال حاضر بیشتر از کشور است.

مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش همگرایی در حل مسائل جوانان را ضروری برشمرد و گفت: سال گذشته بیش از ۱۰ هزار کارگاه آموزشی ازدواج در کشور برپا شده است که اگر توان سایر دستگاه‌ها پای کار باشد، این میزان بیشتر می‌شود.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد عدم کسب مهارت زندگی و آموزش قبل ازدواج یکی از علل مهم طلاق است لذا این کارگاه‌ها بسیار مفید خواهد بود.

متقی بیان کرد: ۷ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند که علت اصلی آن نبود ضامن است در حالی که بانک مرکزی اعلام داشته یک ضامن کافی است و نباید این ایرادات وجود نداشته باشد.

مدیرکل برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش اضافه کرد: خراسان شمالی در پرداخت وام ازدواج رتبه بیست و نهم را دارد در حالی که سال گذشته بیست و دوم بوده است.