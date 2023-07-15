اعمال قانون ۷۰۰ خودروی هنجارشکن در گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین حسن‌پور با اشاره به اجرای طرح دو روزه امنیت محله‌محور در سطح استان گیلان به منظور برخورد با فروشندگان مواد مخدر، افراد هنجارشکن و اراذل و اوباش اظهار کرد: این طرح در شهرستان‌های رشت، انزلی، فومن، رودسر، لاهیجان و آستارا اجرا شد.

وی با اشاره به ۳ هزار و ۲۲۹ مورد تذکر لسانی به افراد قانون‌شکن و اعمال قانون ۷۰۰ خودروی هنجارشکن گفت: ۹۵ خودرو و ۷۵ موتورسیکلت به علت انجام اقدامات مغایر با قانون، توقیف شدند.

جانشین فرمانده انتظامی گیلان از کشف بیش از ۳۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر در مدت زمان اجرای این طرح خبر داد و افزود: ۳۶ سارق حرفه‌ای و ۳۱ نفر از اراذل و اوباش سطح استان نیز شناسایی و دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی از ۴۵۲ واحد صنفی بازدید کردند، بیان داشت: از ۱۵۵ واحد تعهد اخذ و برای ۷۰ واحد صنفی نیز اخطار پلمب صادر شد.

سردار حسن‌پور با تاکید بر استمرار اینگونه طرح‌ها در سطح استان گیلان از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه هنجارشکنی یا اقدامات مجرمانه، مراتب را از طریق سامانه فوریتی ۱۱۰ در جریان قرار دهند.

