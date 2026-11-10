به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «الگوی اخلاقی روابط والد-فرزندی در قرآن» با محوریت جایگاه پدر و مادر در آموزه‌های اسلامی و تبیین حقوق والدین بر عهده فرزندان، به قلم محمدرضا جباران از سوی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

این اثر با تأکید بر نقش پدر و مادر در شکل‌گیری و استمرار حیات انسان، به تبیین جایگاه والدین به‌عنوان واسطه فیض وجود و نقش آنان در حمایت، تربیت و پرورش فرزندان می‌پردازد.

در معرفی این کتاب آمده است: خداوند سبحان از طریق پدر و مادر به انسان هستی می‌بخشد و پس از آن نیز تا زمانی که انسان توانایی لازم برای زندگی مستقل را به دست آورد، در حوزه حمایت والدین قرار دارد و بسیاری از نعمت‌های الهی را از دستان آنان دریافت می‌کند. از همین رو قرآن کریم انسان را موظف کرده است در کنار شکرگزاری از آفریدگار، از پدر و مادر نیز سپاسگزاری کند.

این کتاب همچنین نقش قدردانی از والدین را در تحکیم بنیان خانواده مورد توجه قرار داده و تأکید می‌کند که دیده شدن و مورد تقدیر قرار گرفتن تلاش‌های نسل گذشته در حمایت، تربیت، تغذیه و تأمین نیازهای نسل جدید، از عوامل مهم گرایش انسان‌ها به تشکیل و حفظ خانواده است.

در مقابل، ناسپاسی فرزندان از جمله عواملی معرفی شده که می‌تواند به گسستن پیوندهای خانوادگی و تضعیف بنیان خانواده منجر شود.

یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده در این اثر، تبیین حق احترام والدین است. بر اساس محتوای کتاب، فرزندان باید خدمت و اطاعت از پدر و مادر را با اکرام و احترام همراه کنند؛ به‌گونه‌ای که والدین هرگز احساس نکنند به باری بر دوش فرزندان خود تبدیل شده‌اند.

کتاب مذکور با شناسه محصول K-14211، نخستین نوبت چاپ و در سال ۱۴۰۵ از سوی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.