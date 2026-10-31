کاهش ۱۰ درصدی سرقت با مشارکت مردم و پلیس در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین حسن‌پور بعدازطهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان آستارا، امنیت را از مهم‌ترین نیازهای جوامع دانست و اظهار کرد: تأمین امنیت تنها بر عهده یک مجموعه نیست بلکه حاصل همدلی، همراهی و مشارکت همه مردم، مسئولان و دستگاه‌های اجرایی است.

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت امنیت افزود: امنیت یک نعمت الهی و ستون مستحکم پیشرفت و آرامش جامعه است و پلیس در خط مقدم صیانت از این نعمت قرار دارد.

فرمانده انتظامی گیلان با بیان اینکه پلیس خود را خدمتگزار مردم می‌داند، گفت: مأموران انتظامی موظف‌اند با مردم با مهربانی، احترام و سعه‌صدر رفتار کنند اما در برابر افرادی که امنیت و آسایش جامعه را هدف قرار می‌دهند هیچ مماشاتی وجود ندارد.

سردار حسن‌پور با اشاره به برخوردهای انجام شده با اراذل و اوباش تصریح کرد: بیش از ۲۱ نفر از اراذل و گردنکشان مسلح که اقدام به ایجاد ناامنی کرده بودند، زمین‌گیر و دستگیر شدند و حدود دو هزار نفر از اراذل و اوباش سابقه‌دار نیز تحت اقدامات قضایی قرار گرفتند.

وی ادامه داد: همچنین بیش از سه هزار نفر از افرادی که قصد تحرکات مخل امنیت داشتند احضار شدند و در مواردی که دارای واحد صنفی بودند برابر قانون با آنها برخورد و واحدهای متخلف پلمب شد.

فرمانده انتظامی استان گیلان به عملکرد پلیس در حوزه مقابله با جرایم اشاره کرد و گفت: با همکاری مردم و دستگاه‌های مختلف، شاهد کاهش ۱۰ درصدی جرایم سرقت در استان بوده‌ایم و حدود ۹۰ درصد سرقت‌های رخ داده نیز کشف شده است.

شناسایی ۱۹ هزار نفر از معتادان، قاچاقچیان و خرده‌فروشان در گیلان

وی اضافه کرد: در این راستا بیش از ۱۰ هزار سارق شناسایی و دستگیر شدند و اقدامات لازم برای پیشگیری و مقابله با این جرم همچنان با قدرت ادامه دارد.

سردار حسن‌پور با اشاره به مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: طی ماه‌های گذشته حدود چهار تن انواع مواد مخدر در استان کشف شده که نسبت به مدت مشابه رشد ۲۰ درصدی داشته است.

وی افزود: در همین مدت ۱۹ هزار نفر از معتادان، قاچاقچیان، خرده‌فروشان و عوامل مرتبط با شبکه توزیع مواد مخدر شناسایی و دستگیر شده‌اند.

فرمانده انتظامی گیلان همچنین از کشف مقادیر قابل توجهی مشروبات الکلی و ضبط حدود ۲۰۰ قبضه سلاح خبر داد و تأکید کرد: مقابله با قاچاق سلاح و مهمات و برخورد با جرایم سازمان‌یافته از اولویت‌های اصلی پلیس است.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه راهبردی آستارا گفت: آستارا یک شهرستان مرزی، بندری و پیشانی نظام جمهوری اسلامی ایران است و به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی و مرزی از اهمیت خاصی برخوردار است.

سردار حسن‌پور با بیان اینکه سابقه خدمت در آستارا را در کارنامه خود دارد، افزود: مردم این شهرستان مردمی مؤمن، نجیب، بافرهنگ و وفادار به نظام هستند و به همین دلیل خدمت به آنان افتخار بزرگی محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: همه دستگاه‌ها وظیفه دارند برای توسعه، امنیت و رفع مشکلات این شهرستان تلاش کنند و فرماندهی انتظامی استان نیز حمایت‌های لازم را برای ارتقای شاخص‌های امنیتی آستارا انجام خواهد داد.

فرمانده انتظامی گیلان با تقدیر از خدمات سرهنگ مرتضی احدی فرمانده پیشین انتظامی آستارا گفت: با وجود تمایل مجموعه انتظامی برای ادامه همکاری، شرایط خاص خانوادگی موجب شد وی درخواست پایان مأموریت خود را مطرح کند که از تلاش‌ها، مجاهدت‌ها و زحمات شبانه‌روزی او قدردانی می‌کنیم.

وی در پایان با معرفی سرهنگ طالبی به عنوان فرمانده جدید انتظامی آستارا خاطرنشان کرد: انتظار داریم برنامه‌ها، اقدامات مؤثر و مسیر خدمتگزاری به مردم با قوت ادامه یابد و با همکاری مردم، مسئولان و اعضای شورای تأمین، امنیت پایدار در این شهرستان بیش از پیش تقویت شود.