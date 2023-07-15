برگزاری رزمایش رماح الحق در اردن با مشارکت کویت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، نیروهای نظامی ارتش کویت برای برگزاری رزمایش مشترک با نیروهای اردنی وارد امان شدند.

بر اساس این گزارش، نیرویی از تیپ ۲۵ تکاور کویت در رزمایشی تحت عنوان «رماح الحق» که از امروز شنبه شروع و تا ۲۸ ماه جاری ادامه می یابد، شرکت می کند.

وزارت دفاع کویت در بیانیه ای اعلام کرد: هدف از این رزمایش اتحاد در مفاهیم مشترک از جانب فرماندهی و عملیاتی است تا هماهنگی و انسجام بیشتری در فضای عملیات های مشترک میان نیروهای شرکت کننده ایجاد شود.

نیروهای کویتی علاوه بر رزمایش های مشترک با نیروهای نظامی دیگر کشورها، به طور پیوسته تمرینات مشترک داخلی در بخش های مختلف نظامی انجام می دهند.