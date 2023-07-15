۳ تبعه افغان در کانال آب شهرک کاسپین قزوین غرق شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اظهار کرد: سه نفر که برای شنا به کانال آب مادر شهرک کاسپین مراجعه کرده بودند دچار غرق‌شدگی شدند.

وی ادامه داد: این سه نفر از اتباع افغان بودند و برای شنا به کانال آب مراجعه کرده بودند که به‌دلیل عدم مهارت جان خود را از دست دادند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین عنوان کرد: جسد یکی از آن‌ها روز پنج‌شنبه ۲۲ تیر ماه و جسد ۲ نفر دیگر روز جمعه ۲۳ تیر ماه توسط غواصان سازمان آتش‌نشانی پیدا شد.

این مسئول در پایان بیان کرد: شهروندان باید نکات ایمنی را رعایت کرده و جهت حفظ جان خود از کانال‌های آب دوری کنند، این کانال‌ها به هیچ عنوان مکان مناسبی برای شنا کردن نیستند.