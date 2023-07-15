به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخلص الائمه شامگاه شنبه در نشست شورای اداری استان مرکزی با حضور دستیار رئیس جمهور در امر مردمی سازی دولت، بیان کرد: مردمی سازی مورد تأکید رهبر انقلاب است و برای دولت سیزدهم یک امر تشریفاتی نیست که فقط بشنویم و تا در نظام اداری قرار می‌گیریم باز همان رویه قبلی را پی بگیریم.

وی خطاب به مدیران اجرایی استان، گفت: در همه موضوعاتی که بناست به گفتمان تبدیل شود باید با آن مأنوس شویم و اشراف مناسب و متناسب با محیط فعالیت داشته باشیم.

استاندار مرکزی تأکید کرد: با ناترازی‌های انباشته، مطالبات گسترده پاسخ داده نشده و کارهای انجام‌نشده بسیار فراوانی مواجه هستیم که باید برای افزایش سطح رضایت‌مندی با سلسله اقدامات جهادی و برنامه‌ریزی علمی وارد میدان شد.

وی ادامه داد: به تعبیر رهبر انقلاب اعتماد و امید مردم بزرگ‌ترین سرمایه دولت است که آسیب دیده و باید ترمیم شود و رئیس‌جمهور هم در بین پروژه‌های فروان، بزرگ‌ترین پروژه دولت را افزایش اعتماد و امید مردم عنوان کردند.

مقام عالی دولت در استان مرکزی بیان کرد: اعتماد و امید یک‌شبه آسیب ندیده و طبیعتاً برای ترمیم نیز زمان نیاز دارد تا به شرایط مطلوب برگردد.

اجرای موفق طرح رایحه خدمت در استان مرکزی

مخلص الائمه تصریح کرد: طرحی تحت عنوان رایحه خدمت به‌صورت اختصاصی در استان مرکزی پیاده‌سازی شد که تغییر راهبرد پشت میز نشینی به راهبرد حضور بی‌واسطه بین مردم را دنبال می‌کند.

استاندار مرکزی افزود: سال گذشته ۷۷۰ سفر استانی استاندار و مدیران کل به‌غیراز برنامه‌های مرکز استان به ثبت رسید که معادل چندین سال ماقبل آن است، برآیند کار موفق است اما برخی دستگاه‌ها پابه‌پای این طرح حرکت نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه افزایش رضایت‌مندی مردم با جلسه و مصوبه محقق نمی‌شود، گفت: هرچند برگزاری جلسات ضروری است و بدون آن کار نظام اداری پیش نمی‌رود اما جلسه برای جلسه کفایت لازم را ندارد و تا زمانی که به تعبیر رئیس‌جمهور اتفاق ملموسی برای مردم نیفتاد بی‌فایده است.

توفیقات محسوسی در استان مرکزی حاصل‌شده است

استاندار مرکزی اضافه کرد: نظام برنامه‌ریزی استان مرکزی نظام مسئله محور است و این نتیجه گرایی ناظر به تحقق نتیجه است.

وی با اشاره به اینکه توفیقات محسوسی در استان مرکزی حاصل‌شده، گفت: کسب رتبه دوم کشور در شاخص ترکیبی اشتغال، کاهش ۸ دهم درصدی نرخ بیکاری در بهار امسال، رتبه اول بهبود فضای کسب‌وکار بر اساس آخرین ارزیابی اتاق بازرگانی و رتبه اول کشور در راه‌اندازی بنگاه‌های تعطیل و نیمه تعطیل موفقیت‌هایی هستند که محصول تلاش مدیران استان است و شاخص‌ها یکدیگر را تأیید می‌کنند.

مخلص الائمه اضافه کرد: در حوزه عمرانی سال گذشته ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان یعنی ۸ درصد بیش از مجموع ۶ سال گذشته بودجه عمرانی وارد استان شد که پیش‌بینی می‌شود امسال هم همین مقدار بودجه به پروژه‌های عمرانی تزریق شود.

مقام عالی دولت در استان مرکزی گفت: اگر بنا بود به همان منوال گذشته بودجه تزریق شود پایان بسیاری از پروژه‌ها به سال ۱۴۳۰ موکول می‌شد اما خیلی از این پروژه‌ها سال گذشته به بهره‌برداری رسید.

وی تأکید کرد: در حوزه فرهنگی دستگاه‌های متولی باید خیلی بیشتر کار کنند و هنوز با نقطه‌ای که بتوانیم افق مطلوبی را ببینیم فاصله زیاد است.

به اندازه چند دولت در حال تلاش هستیم / مردم باید به مدیران دسترسی داشته باشند

استاندار مرکزی با بیان اینکه فاصله بین واقعیت‌ها یعنی وضعیت موجود با بایدها یعنی وضع مطلوب زیاد است، گفت: این فاصله باید کاهش یابد و به اندازه چند دولت در حال تلاش هستیم اما اگر این اقدامات خوب منعکس نمی‌شود نقص جدی در حوزه اطلاع‌رسانی است.

مقام عالی دولت خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی استان متذکر شد: اگر مدیری نمی‌تواند با مردم ارتباط بگیرد مسئولیت را رها کند، مردم باید به مدیران دسترسی داشته باشند چراکه هرچند این مدیران، مسئول و پاسخگوی مشکلات گذشته نیستند اما متولی حل مسائل‌اند.

وی افزود: استان مرکزی شبکه ارتباط و پاسخگویی مدیران با مردم را ایجاد کرده و بالغ‌بر ۵۰ مدیر ارشد استان در شبکه اجتماعی ویراستی حضور دارند و نمی‌پذیریم که وقتی از مدیران دعوت کرده‌ایم در این بستر حضور پیدا نکنند.

مخلص الائمه اذعان داشت: در حوزه مردمی سازی باید نگاه‌ها عوض شود و ستاد تحول استان برای طراحی حضور مردم در یک حرکت عمومی به خروجی‌های خوبی رسیده است.

هویت از ضرورت‌های پیشرفت است / وجود مؤلفه‌های قدرتمند هویتی در استان مرکزی

استاندار مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود، بیان کرد: بحث هویت ازجمله ضرورت‌های پیشرفت است و اگر نظام هویتی منسجمی در استان شکل بگیرد می‌توانیم روی این مؤلفه‌های هویتی متمرکز شویم و مسیر پیشرفت را با شتاب طی کنیم.

مخلص الائمه خاطرنشان کرد: نظام هویتی استان مرکزی منسجم و قابل ارائه نیست هرچند مؤلفه‌های قدرتمندی وجود دارد ولی نظام واره‌ای ترسیم نشده است.

وی با اشاره به برگزاری اختتامیه جشنواره فرهنگی هنری هویت استان مرکزی، افزود: هیئت اندیشه‌ورز هویت از اوایل سال گذشته آغاز به کار کرد و به‌تدریج خروجی‌های متعددی را ارائه خواهد کرد.

مقام عالی دولت در استان مرکزی تأکید کرد: همه باید نقش خود را پازل هویتی استان پیدا کنند و نقش‌آفرینی داشته باشند.

برگشت اعتبارات عمرانی دستگاه‌ها پذیرفته نیست

استاندار مرکزی با بیان اینکه همه دستگاه‌ها باید در اسرع وقت اطلاعات لازم برای جشنواره شهید رجایی را بارگذاری کنند، گفت: مطلقاً پذیرفته نیست که دستگاهی عنوان کند نمی‌خواهد در جشنواره حضور داشته باشد.

وی با اشاره به لزوم جذب اعتبارات عمرانی تا ۳۱ شهریورماه، گفت: اینکه حتی یک ریال از بودجه دستگاهی برگشت بخورد قابل‌قبول نیست.

استاندار مرکزی با بیان اینکه بزرگ‌ترین آزادسازی محدوده‌های معدنی استان با اطلاع‌رسانی عمومی انجام خواهد شد گفت: استان مرکزی به‌عنوان رنگین‌کمان معادن کشور ظرفیت بی‌نظیری دارد که از آن غفلت شده که می‌تواند در کنار رتبه اول تنوع تولیدات صنعتی این ظرفیت هم فعال شود.

مخلص الائمه در پایان جشن‌های کاملاً مردمی غدیر را نقطه عطفی در کشور عنوان کرد و گفت: خوشبختانه مردم استان مرکزی هم پیشتاز بودند و دستگاه‌های دولتی فقط وظیفه تأمین زیرساخت‌ها را برعهده داشتند.