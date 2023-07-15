به گزارش خبرنگار مهر، یونس فاتح عصر شنبه در دیدار با اعضای بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آئینی و سنتی، با اشاره به برگزاری بخش‌های از این جشنواره در تبریز، افزود: برگزاری همایش‌هایی اینچنین علاوه بر اینکه سبب تقویت و استحکام نمایش‌های آئینی و سنتی می‌شود؛ منجر به آشنایی نسل جوان با داشته‌های غنی فرهنگ اجدادشان می‌شود.

وی یکی از مهمترین راهبردهای دولت سیزدهم را تمرکززدایی از فعالیت‌های فرهنگی و هنری دانشت و ادامه داد: دولت بدنبال آن است که برگزاری جشنواره‌های بین المللی در حوزه‌های فرهنگی و هنری فقط مختص تهران نباشد و این فعالیت‌ها به سایر استان‌ها و شهرستان‌ها تعمیق یابد.

فرماندار شهرستان تبریز گفت: ایران سرزمینی با قدمت و تاریخی کهن است که برخلاف سایر کشورها نیازمند تمدن سازی با روش‌های هالیودی نیست چرا که در طبع و جوهر مردمان این دیار همیشه فطرت‌های الهی سینه به سینه از گذشته تا حال منتقل شده است.

وی افزود: قرن هاست که در این دیار نقاله خوانی رسم مرسوم در اجتماعات بوده و حتی در مراسم‌های جشن و سرور از هنر عاشیق نوازی بهره گرفته می‌شود تا علاوه بر سرگرمی و تفریح، آموخته‌های اجداد و گذشتگان به نسل‌های جدید ارائه شود.

فاتح با بیان اینکه کشور بی هویت و بی تمدن چاره‌ای جز زانو زدن در مقابل استکبار ندارد، یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران از همین منظر همیشه مورد غضب کشورهای سلطه جو و نیز کشورهای سلطه پذیر بوده است.

وی افزود: هنر آئین‌های نمایشی علاوه بر اینکه رسم پهلوانی و وطن دوستی را بازگو می‌کند، سبب انتقال مفاهیم آزادگی و نه به ظالم گفتن را هم می‌آموزد؛ همچنان که هنر تعزیه خوانی در این زمینه مثال بارزی است.

فرماندار شهرستان تبریز خاطرنشان کرد: متأسفانه طی چند سال اخیر به سبب غفلت برخی از مدیران فرهنگی در دولت‌های گذشته و نیز رشد سریع تکنولوژی‌های ارتباطاتی در فضای مجازی آنگونه که شایسته و بایسته این هنر است؛ بدان پرداخته نشده است و امیدوارم با اهتمامی که این دولت بدان دارد شاهد رونق مجدد آن باشیم.

وی گفت: اگر اکنون شاهد برخی ناآگاهی‌ها در بین نسل‌های جوان هستیم؛ به سبب آشنا نبودن آنان با فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی است و اگر هنرمندان بتوانند با زبان امروزی آنان را با فلسفه‌های زیستی گذشتگان آشنا سازند؛ قطعاً دل‌های مشتاق آنان دنباله جوی حقیقت خواهند بود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری تبریز، نهمین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آئینی و سنتی و پنجمین مسابقه نمایشنامه‌نویسی از بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آئینی و سنتی در تبریز برگزار می‌شود.