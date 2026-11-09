به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر اعلام کرد: به دلیل شکستگی خط انتقال سوم استان بوشهر در شهرهای دالکی، وحدتیه، برازجان، آب‌پخش ، سعدآباد و بوشهر، چغادک و روستاهای زیر مجموعه آنها با افت فشار و گاها قطع موقتی آب مواجه خواهند شد.

از شهروندان درخواست می‌شود با مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف آب، به‌ویژه در ساعات اوج مصرف، این شرکت را در تأمین و توزیع پایدار آب یاری کنند تا با بهبود شرایط و بازگشت خطوط انتقال به مدار، وضعیت شبکه به حالت پایدار بازگردد.

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر ضمن قدردانی از همکاری و همراهی شهروندان، از تلاش برای بازگشت هرچه سریع‌تر تأسیسات و خطوط انتقال به مدار خبر داد.