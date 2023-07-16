احداث ۱۴۰ هزار متر مکعب مخزن در پایتخت برای پایداری آب

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان وزیر نیرو، در آئین بهره‌برداری بخشی از طرح جامع آبرسانی تهران گفت: پروژه‌هایی که امروز به مرحله بهره‌برداری رسید، نقش مهم و حیاتی برای تأمین آب گوارا برای پایتخت کشور دارد.

وی ادامه داد: به دلیل ریزش کوه در سد امیر کبیر به این نتیجه رسیدیم که اهمیت پایداری آب در شهر تهران بسیار مهم است به همین دلیل سعی داریم تا با استفاده از اتصال خطوط به دنبال پایداری آب در تمام سطح شهر تهران باشیم.

به گفته وزیر نیرو اکنون از سدها و نقاط مختلفی آب دریافت می‌شود و امکان انتقال آب از هر نقطه‌ای وجود دارد که در مدیریت آب تأثیر به سزایی دارد.

وی ادامه داد: احداث ۱۴۰ هزار متر مکعب مخزن معادل ۵ درصد کل مخازن تهران است که به بهره برداری می‌رسدکه امید وارم این طرح با همین سرعت پیشروی داشته باشد و با خیال راحت برای تهران تأمین آب داشته باشیم.

محرابیان خاطر نشان کرد: دو نکته کلیدی در تأمین آب از اهمیت به سزایی برخوردار است، اول اینکه از اتلاف این عنصر حیاتی در طول مسیر انتقال و شبکه توزیع جلوگیری کنیم که با ایجاد خطوط جدید محقق می‌شود و نکته دیگری که وجود دارد آنکه در سال‌های گذشته به منابع آبی تهران افزوده نشده اما افزایش جمعیت داشته‌ایم.

وی ادامه داد: طرح‌های توسعه آب یکی از اقدامات حائز اهمیت است و باید همزمان با رشد به فکر توسعه هم باشیم.

وزیر نیرو خاطر نشان کرد: با توجه به نوسانات بارشی، تغییرات اقلیمی در استان تهران، ضرورت دارد منابع آب را متنوع کنیم. اگر فرایند توسعه را در کشور مرور کنیم. توسعه بسیار سریع مبتنی بر آب و برق داشتیم.

وی توضیح داد: سرعت مصرف آب در کشور به شدت رشد داشته است که در نوع خود جای افتخار دارد. اگر امروز را با ۴۵ سال قبل با شروع انقلاب مقایسه کنیم، در عناصر صنعتی آب رشدهای بین ۳۰ تا ۱۵۰ برابر داشتیم. رشد پایتخت هم در بخش خانگی و هم صنعتی چشمگیر بوده است. متناسب با این رشد صرفه جویی در دستور کار قرار بگیرد و از منابع جدید آب استفاده شود.

محرابیان خاطر نشان کرد: اکنون اراده جدی برای تأمین آب در مناطق مختلف کشور وجود دارد.

به گفته وزیر نیرو نقاطی که ضرورت دارد یکی پس از دیگری آبرسانی کنیم. طرح جهاد آبرسانی که شامل ۱۰ هزار روستا می‌شود، به همین منظور در حال اجراست و حدود ۴۰ درصد پیش‌روی داشته است.

محرابیان تاکید کرد: منابع نامتعارف را باید در چرخه کشور قرار بگیرند و منابع تجدید پذیر را برای آب شرب در نظر گرفته شوند.

وی با اشاره به اینکه در طرح‌های آبرسانی شهری اعتبارات رشد چشمگیری داشته‌اند خاطر نشان کرد: رشد اعتبارات در تأمین آب شهری به این معناست دولت و مجلس در این طرح‌ها مصمم است. از صندوق توسعه ملی به طرح‌های اضطراری اختصاص داده شده که یکی پس از دیگری به بهره‌برداری می‌رسد.

وی ادامه داد: در وزارت نیرو تمام طرح‌های اولویت دار شناسایی شده و بر اساس اصول مهندسی و زمانبندی دقیق کنترل می‌شود تا در زمان مناسبی به بهره برداری برسند.

به گفته محرابیان در صادرات خدمات فنی و مهندسی آب و برق رتبه‌های برتر را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: در تولیدات و مصنوعات آبی و اقسام کالا و مواد اولیه نه تنها خودکفایی کامل داریم بلکه بسیاری از پروژه‌های خارج کشور توسط متخصصان ایرانی انجام می‌شود. البته از این ظرفیت به طور کامل استفاده نشده است. زیرا در منطقه کشوری نیست که به ظرفیت‌های جمهوری اسلامی نیاز نداشته باشد. جا دارد در این زمینه از حداکثر ظرفیت‌ها استفاده شود.