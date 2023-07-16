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۲۵ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۱۱

وزیر نیرو در جمع خبرنگاران خبر داد؛

ذخیره سازی آب برای استفاده در شرایط بحران

ذخیره سازی آب برای استفاده در شرایط بحران

وزیر نیرو از تامین اعتبار بخشی از طرح جامع آبرسانی تهران به مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در آئین افتتاح و بهره‌برداری بخشی از طرح جامع آبرسانی تهران (قمر بنی هاشم (ع)) در جمع خبرنگاران گفت: برای کلان شهری مانند تهران ضرورت دارد به منظور تأمین آب در شرایط پایدار، اقدامات برنامه‌ریزی شده‌ای صورت گیرد.
وزیر نیرو افزود: در همین راستا طرح جامعی مطالعه و در آن چند عنصر دیده شده است، یکی از این عناصر ایجاد رینگ سراسری است که به طول ۲۳۰ کیلومتر باید اجرا شود.

وی تصریح کرد: بخشی از طرح اجرا شده است، به طوری که امروز بیش از ۵۵ کیلومتر این رینگ پس از گذشت سال‌ها به مرحله بهره‌برداری می‌رسد.

محرابیان یادآور شد: در کنار آن شاهد بهره‌برداری از ۱۴۰ هزار مترمکعب مخزن هستیم که معادل ۵ درصد کل مخازن کلان شهر تهران را شامل می‌شود و به صورت یکجا به بهره‌برداری رسید.

به گفته وزیر نیرو وجود رینگ و مخازن باعث پایدارسازی آب در شهر تهران می‌شود و این امکان بسیار مهم را فراهم می‌کند تا بتوانیم آب را از سامانه‌های مختلف به شهر تهران و هر نقطه‌ای که نیاز بود هدایت کنیم.

وی اضافه کرد: در شمال شرق و شمال غرب تهران، چندین سامانه و سد از جمله سد لتیان، سد لار، سد ماملو، سد امیرکبیر و سد طالقان وجود دارد. این رینگ این امکان را میسر می‌کند تا آب را از نقاط شرقی به غربی و بالعکس منتقل کنیم و به طور کلی در صورتی که شبکه ایجاب می‌کند گردش آب صورت گیرد.

محرابیان با تاکید بر اینکه احداث و افزایش حجم مخازن میزان تاب‌آوری را در شهر تهران افزایش می‌دهد، اظهار داشت: در شهر تهران ضرورت دارد میزان ذخیره‌سازی آب برای چند روز وجود داشته باشد؛ در شرایط بحرانی مانند زلزله، سیل و دیگر مسائلی که ممکن است برای خطوط و شبکه در زمان بهره‌برداری حادث شود، این میزان حجم ذخیره تاب‌آوری شبکه را افزایش می‌دهد.

وزیر نیرو یادآور شد: مخازنی که امروز به بهره‌برداری می‌رسد معادل ۵ درصد کل مخازنی است که طی ده‌ها سال گذشته در پایتخت احداث شده است؛ بخشی از رینگی که امروز به بهره‌برداری رسید، قسمت غربی و جنوب غربی شهر تهران را کامل می‌کند و به صورت یکپارچه امکان تبادل و گردش آب را از شرق به غرب فراهم‌کرده است، بخشی که باقی مانده نقاطی از شمال تهران بوده و امید است این امر کامل شود.

وی در خاتمه با بیان اینکه پیش‌بینی شده در نقاط شمالی تهران ۲۵ کیلومتر در سال‌جاری و الباقی تا سال آینده تکمیل شود، خاطرنشان کرد: اعتباراتی که برای بهره‌برداری از این طرح‌ها هزینه شده به قیمت روز بیش از ۲,۰۰۰ میلیارد تومان است.

کد مطلب 5837684

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