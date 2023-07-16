ذخیره سازی آب برای استفاده در شرایط بحران

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در آئین افتتاح و بهره‌برداری بخشی از طرح جامع آبرسانی تهران (قمر بنی هاشم (ع)) در جمع خبرنگاران گفت: برای کلان شهری مانند تهران ضرورت دارد به منظور تأمین آب در شرایط پایدار، اقدامات برنامه‌ریزی شده‌ای صورت گیرد.

وزیر نیرو افزود: در همین راستا طرح جامعی مطالعه و در آن چند عنصر دیده شده است، یکی از این عناصر ایجاد رینگ سراسری است که به طول ۲۳۰ کیلومتر باید اجرا شود.

وی تصریح کرد: بخشی از طرح اجرا شده است، به طوری که امروز بیش از ۵۵ کیلومتر این رینگ پس از گذشت سال‌ها به مرحله بهره‌برداری می‌رسد.

محرابیان یادآور شد: در کنار آن شاهد بهره‌برداری از ۱۴۰ هزار مترمکعب مخزن هستیم که معادل ۵ درصد کل مخازن کلان شهر تهران را شامل می‌شود و به صورت یکجا به بهره‌برداری رسید.

به گفته وزیر نیرو وجود رینگ و مخازن باعث پایدارسازی آب در شهر تهران می‌شود و این امکان بسیار مهم را فراهم می‌کند تا بتوانیم آب را از سامانه‌های مختلف به شهر تهران و هر نقطه‌ای که نیاز بود هدایت کنیم.

وی اضافه کرد: در شمال شرق و شمال غرب تهران، چندین سامانه و سد از جمله سد لتیان، سد لار، سد ماملو، سد امیرکبیر و سد طالقان وجود دارد. این رینگ این امکان را میسر می‌کند تا آب را از نقاط شرقی به غربی و بالعکس منتقل کنیم و به طور کلی در صورتی که شبکه ایجاب می‌کند گردش آب صورت گیرد.

محرابیان با تاکید بر اینکه احداث و افزایش حجم مخازن میزان تاب‌آوری را در شهر تهران افزایش می‌دهد، اظهار داشت: در شهر تهران ضرورت دارد میزان ذخیره‌سازی آب برای چند روز وجود داشته باشد؛ در شرایط بحرانی مانند زلزله، سیل و دیگر مسائلی که ممکن است برای خطوط و شبکه در زمان بهره‌برداری حادث شود، این میزان حجم ذخیره تاب‌آوری شبکه را افزایش می‌دهد.

وزیر نیرو یادآور شد: مخازنی که امروز به بهره‌برداری می‌رسد معادل ۵ درصد کل مخازنی است که طی ده‌ها سال گذشته در پایتخت احداث شده است؛ بخشی از رینگی که امروز به بهره‌برداری رسید، قسمت غربی و جنوب غربی شهر تهران را کامل می‌کند و به صورت یکپارچه امکان تبادل و گردش آب را از شرق به غرب فراهم‌کرده است، بخشی که باقی مانده نقاطی از شمال تهران بوده و امید است این امر کامل شود.

وی در خاتمه با بیان اینکه پیش‌بینی شده در نقاط شمالی تهران ۲۵ کیلومتر در سال‌جاری و الباقی تا سال آینده تکمیل شود، خاطرنشان کرد: اعتباراتی که برای بهره‌برداری از این طرح‌ها هزینه شده به قیمت روز بیش از ۲,۰۰۰ میلیارد تومان است.