روایتی از واقعه کربلا در «عاشورات» روانه بازار نشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «عاشورات» نوشته امیر خداوردی به تازگی توسط انتشارات کتابستان منتشر و روانه بازار نشر شده است. این کتاب برگرفته از تفسیر طبری، روض‌الجنانِ ابوالفتوح رازی، کشف‌الاسرارِ میبدی، و فیض‌الدموع نوشته‌ی ملأ محمدابراهیم نواب تهرانی است.

امیر خداوردی پس از یک دهه حضور فعال در عرصه رمان‌نویسی در کتاب «عاشورات» به داستان حسین بن‌علی (ع) پرداخته است و روایتی مختصر و بی‌حاشیه در سبک و زبانی ادبی و خوش‌خوان پیش روی مخاطب گذاشته است.

محتوای کتاب «عاشورات» برگرفته از لهوف نوشته سید بن‌طاووس و الإرشاد نوشته شیخ مفید، و تاریخ الأُمم نوشته محمد بن‌جریر طبری است.نویسنده در این کتاب تلاش کرده است در ارائه داستان کربلا از فرم ویژه‌ای بهره برد که در نوع خود کم‌نظیر است و متون مقدس، خصوصاً اناجیل اربعه یادآوری کند.

در بخشی از متن این کتاب می‌خوانیم:

و من با مالک بن‌نضر اَرحبی بودم که بر حسین وارد شدیم. بر او سلام کردیم و نزد وی در خیمه نشستیم. خیر مقدم گفت و سبب پرسید که به کربلا چه می‌کنیم؟

گفتیم: آمده‌ایم تا سلامی تو را گوییم و عافیت از خدای برای تو طلبیم و دیدار تازه کنیم، و از اخبار مردمان تو را باز گوییم که ایشان بر جنگ با تو متفق‌اند، رأی تو چیست؟

گفت: خدای مرا بس است و هم او نیک نگاه‌بان من است.

پس ما شرم حضور داشتیم، برخاستیم و حسین را دعای خیر گفتیم.

گفت: شما را چه از یاری من باز می‌دارد؟

این کتاب با ۱۰۷ صفحه و قیمت ۶۰ هزار تومان عرضه شده است.