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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۳۴

معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان جنوبی:

۲۰ شرکت تعاونی زنان سرپرست خانوار در خراسان جنوبی فعالیت دارند

۲۰ شرکت تعاونی زنان سرپرست خانوار در خراسان جنوبی فعالیت دارند

بیرجند-معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان جنوبی گفت: ۲۰ شرکت تعاونی زنان سرپرست خانوار در استان فعالیت دارند که سه تعاونی در شهرستان قاین است.

علیرضا رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل گروه همیار و افتتاح شرکت تعاونی توسط هفت نفر از بانوان سرپرست خانوار در قاین اظهارکرد: این شرکت تعاونی در حوزه بسته بندی محصولات کشاورزی فعالیت دارد.

معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه حمایت ما از کار جمعی و گروهی در جامعه هدف است، ادامه داد: در حال حاضر ۲۰ شرکت تعاونی زنان سرپرست خانوار در خراسان جنوبی فعالیت دارد و همچنین در شهرستان قاین با افتتاح این مجموعه سومین گروه همیار و شرکت تعاونی زنان سرپرست خانوار کار خود را آغار کرده است.

رضایی با اشاره به برنامه ریزی مشخص در حوزه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار بیان کرد: در این راستا پروسه مددکاری و حمایت‌های مادی در نهایت محدود به دو سال و ۶ ماه است که در این مدت هزینه‌های تحصیل، هزینه‌های دوره‌های آموزشی، هزینه‌های ایاب و ذهاب و … پرداخت می‌شود تا به هدف نهایی که همان توانمندسازی است برسیم.

وی گفت: البته وقتی سخن از خروج از چرخه حمایت می زنیم تنها محدود به مباحث اقتصادی است وگرنه در بخش اجتماعی و مراقبت از پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی همچنان حمایت‌های خود را از بانوان سرپرست خانوار را خواهیم داشت.

معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان جنوبی گفت: سال گذشته ۲۱ درصد از بانوان سرپرست خانوار توانمند شده و از چرخه حمایت مالی ما خارج شدند که در این زمینه در کشور مقام اول را به دست آوردیم.

کد مطلب 5837775

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