مشکلات کارگری در استان فارس برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل قزل سفلی، ظهر یکشنبه در نشست خانه کارگر در شیراز بیان کرد: با توجه به اهتمام استاندار فارس بر حل مشکلات جامعه کارگری اگر مشکلی در استان سد راه جامعه کارگری فارس باید در کوتاه‌ترین زمان برطرف خواهد شد.

وی اضافه کرد: مشکلات در جامعه کارگری زیاد است اما کارگران استان فارس با تعهدی مثال‌زدنی در تلاش هستند تا استان در مسیر پیشرفت و توسعه قرار داشته و می‌توان گفت جامعه کارگری محرک پیشرفت و توسعه فارس است.

قزل سفلی افزود: جامعه کارگری فارس هرچند نسبت به برخی ناملایمات و مشکلات گلایه‌های به حقی هم دارد اما خط و مسیر حرکت خود را از دشمن جدا کرده است.

معاون استاندار فارس متذکر شد: نظام اسلامی هم صدای جامعه بزرگ کارگری را شنیده چرا که کارگر را پیشران حرکت اقتصاد و تولید دانسته و مدیران ارشد کشور نیز در تلاش برای حل مشکلات این افراد هستند.

