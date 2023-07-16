به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون کشتی، مسابقات پنج وزن دوم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا از صبح امروز (یکشنبه) در شهر امان کشور اردن برگزار شد.

در پایان مرحله مقدماتی محمد عشیری در وزن ۶۰ کیلوگرم، اهورا بویری در وزن ۶۷ کیلوگرم، محمدمهدی میری در وزن ۷۲ کیلوگرم و علیرضا اکبری در وزن ۹۷ کیلوگرم به دیدار فینال راه یافتند. یاسین یزدی در وزن ۸۲ کیلوگرم نیز راهی دیدار رده بندی شد.

در وزن ۶۰ کیلوگرم محمد عشیری در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر یوتائو لیو از چین را از پیش رو برداشت. وی در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر صفر هائولون چنگ از چین تایپه را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. عشیری در این مرحله با نتیجه ۸ بر ۴ سمندر مادیمینوف از قزاستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. عشیری در دیدار پایانی به مصاف آکیل سلیمان اف از قرقیزستان می‌رود.

در وزن ۶۷ کیلوگرم اهورا بویری در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر چی چی لیو از چین تایپه را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر السوبایه از عربستان را از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر ۲ و ضربه فنی مقابل گیون تائه کیم از کره جنوبی به پیروزی رسید و به دیدار فینال راه یافت. بویری در دیدار فینال به مصاف الیاس جان عبدی نظراف از ازبکستان می‌رود.

در وزن ۷۲ کیلوگرم محمدمهدی میری در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر عبدالعزیز عسکربیکوف از قرقیزستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر صفر تسی لی تانگ از چین تایپه را از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. میری در این مرحله با نتیجه ۵ بر صفر از سد ایسی هونا از ژاپن گذشت و راهی دیدار فینال شد. وی در دیدار پایانی با عبداله علی یف از ازبکستان پیکار می‌کند.

در وزن ۸۲ کیلوگرم یاسین یزدی در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر تی جیون سونگ از کره جنوبی را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۶ مغلوب اسلام یولویف از قزاقستان شد و به دیدار رده بندی رفت. یزدی در این دیدار با هسی لی تیان از چین تایپه کشتی می‌گیرد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم امیررضا اکبری، پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۸ بر ۲ تائو وی از چین را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. اکبری در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر بیندو از هند را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. وی در دیدار پایانی به مصاف دمیرخان رحمت اف از ازبکستان می‌رود.

مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق از ساعت ۱۷:۳۰ امروز برگزار می‌شود.