به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این مقرر شده بود که تنیس روی میز با سه سهمیه (مردان) در بازی‌های آسیایی شرکت کند اما مسئولان این رشته متقاضی برخورداری از چهار سهمیه برای این دوره بازی‌ها بودند و درخواست خود را به کمیته ملی المپیک هم اعلام کرده بودند.

با این حال، مسئولان کمیته ملی المپیک پس از نشست اخیر ستاد عالی اقدام به کاهش سهمیه‌های تنیس روی میز از ۳ به ۲ سهمیه کرده‌اند.

فدراسیون تنیس روی میز در تلاش است تا سهمیه‌های خود را افزایش داده و با حداکثر نفرات عازم هانگژو شود.

پیش از این و بر اساس تصویب سه سهمیه برای تنیس روی میز، اعزام نوشاد و نیما عالمیان و امیرحسین هدایی به بازی‌های آسیایی قطعی شده بود. بنابراین در صورت عدم تغییر در تصمیم جدید کمیته ملی المپیک، باید یکی از این سه بازیکن کنار گذاشته شود.

تنیس روی میز در دوره گذشته بازی‌های آسیایی با ۵ بازیکن شرکت کرد و توسط نوشاد عالمیان صاحب مدال برنز شد.

نوزدهمین دوره بازی‌های آسیایی طی روزهای ۱ تا ۱۷ مهر در هانگژو چین برگزار می‌شود.