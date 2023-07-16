رئیس مرکز اورژانس تهران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور، در ابلاغی محمد اسماعیل توکلی را به عنوان رئیس اورژانس استان تهران منصوب کرد.

در متن ابلاغ رئیس سازمان اورژانس کشور آمده است: نظر به تعهد، تخصص و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس مرکز فوریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس استان تهران منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با بهره مندی از نیروهای دلسوز, متعهد و کارآمد تمامی امکانات آن مرکز را در خدمت رسانی بهینه و اثربخش به هموطنان بسیج نمائید.

محمداسماعیل توکلی پیش از این، سرپرست مرکز اورژانس استان تهران بود.