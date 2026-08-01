به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار و کارگروه آرد و نان استان، ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی، بر تشدید نظارتهای مستمر و هدفمند بر بازار تأکید کرد و اظهار داشت: ساماندهی وضعیت نانواییها از مهمترین مطالبات مردم است و گزارشها و پیشنهادهای مطرح شده در این حوزه باید به صورت کارشناسی بررسی و در کوتاهترین زمان برای تصمیمگیری نهایی آماده شود.
وی با بیان اینکه نظارت یکی از ارکان اصلی مدیریت بازار است، افزود: بازرسیها نباید صرفاً به حضور میدانی محدود شود، بلکه باید آثار ملموس آن در تنظیم بازار، کنترل قیمتها و تأمین کالاهای اساسی برای مردم قابل مشاهده باشد.
استاندار کرمانشاه تصریح کرد: دستگاههای نظارتی باید با رصد مستمر بازار، ناترازی میان عرضه و تقاضا را پیشبینی کنند تا از بروز کمبود کالاهای اساسی جلوگیری شود و فشار بر اقشار مختلف جامعه، بهویژه دهکهای کمدرآمد، کاهش یابد.
حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه تولید و مصرف نان کامل را یکی از اولویتهای مهم حوزه سلامت دانست و گفت: گسترش نان کامل علاوه بر افزایش سلامت عمومی، در کاهش بیماریها و در نتیجه کاهش هزینههای درمان نقش مؤثری دارد و باید با جدیت دنبال شود.
وی کیفیت گندم، تولید آرد مناسب و آموزش نانوایان را سه رکن اصلی موفقیت این طرح برشمرد و افزود: گندم تولیدی کرمانشاه از کیفیت بالایی برخوردار است و کارخانههای آرد نیز باید با تأمین آرد استاندارد، زمینه تولید نان کامل با کیفیت مطلوب را فراهم کنند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به ضرورت آموزش مستمر نانوایان اظهار کرد: اجرای هر طرح جدیدی ممکن است در ابتدا با مقاومتهایی همراه باشد، اما با آموزش، فرهنگسازی و اقناع فعالان این حوزه میتوان زمینه استقبال بیشتر از نان کامل را فراهم کرد.
وی با بیان اینکه اجرای طرح توسعه نان کامل در مرکز استان و شهرستانها در حال گسترش است، افزود: برای هر منطقه اهداف مشخصی تعیین شده و این موضوع نشاندهنده حرکت استان به سمت توسعه مصرف نان کامل است.
حبیبی همچنین خواستار اختصاص مشوقهای ویژه به نانواییهای عرضهکننده نان کامل شد و گفت: این واحدها باید در دریافت سهمیههای تشویقی و همچنین صدور مجوزهای جدید در اولویت قرار گیرند تا انگیزه لازم برای توسعه تولید این محصول ایجاد شود.
وی با تأکید بر اینکه اجرای این طرح نباید مقطعی باشد، خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی، شرکت غله، سازمان جهاد کشاورزی، اتحادیه نانوایان و فرمانداران باید به صورت مستمر اجرای طرح را پیگیری کنند تا نان کامل به بخشی از الگوی دائمی تولید و مصرف نان در استان تبدیل شود.
استاندار کرمانشاه نقش رسانهها را در فرهنگسازی بسیار مهم دانست و گفت: صدا و سیما، خبرگزاریها و سایر رسانهها باید مزایای مصرف نان کامل را برای مردم تبیین کنند، چرا که توسعه این فرهنگ به ارتقای سلامت جامعه کمک خواهد کرد.
حبیبی همچنین بر پیشگامی دستگاههای اجرایی در استفاده از نان کامل تأکید کرد و افزود: ادارات، بیمارستانها، دانشگاهها، واحدهای صنعتی، پالایشگاهها، پتروشیمیها و کارخانهها باید استفاده از نان کامل را در برنامه غذایی خود قرار دهند تا این فرهنگ در سطح جامعه گسترش یابد.
وی در پایان با اشاره به نقش خانوادهها در موفقیت این طرح، گفت: نهادینه شدن مصرف نان کامل در سفره خانوادهها، بهویژه با همراهی بانوان، میتواند نقش مؤثری در ارتقای سلامت مردم، کاهش بیماریها و کاهش هزینههای درمان داشته باشد و تحقق این هدف نیازمند همافزایی همه دستگاههای اجرایی و مشارکت مردم است.
نظر شما