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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۱

صدور ۶۸۹ سند تک‌ برگی اراضی دولتی در چهارمحال و بختیاری

صدور ۶۸۹ سند تک‌ برگی اراضی دولتی در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از صدور ۶۸۹ فقره سند مالکیت تک‌ برگی اراضی دولتی استان در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اسماعیلی از صدور ۶۸۹ فقره سند مالکیت تک‌ برگی اراضی دولتی استان در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) و تثبیت مالکیت اراضی دولتی با هدف صیانت از حقوق بیت‌ المال و جلوگیری از تعرض به اراضی ملی با جدیت در استان دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌ شده در حوزه اجرای قانون جامع حدنگار اظهار کرد: در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵، مجموعاً ۶۸۹ فقره سند مالکیت تک‌ برگی برای اراضی دولتی استان صادر شده است که گامی مؤثر در تثبیت مالکیت دولت و حفاظت از اراضی عمومی به شمار می‌رود.

اسماعیلی با تأکید بر اهمیت اجرای قانون جامع حدنگار خاطرنشان کرد: صدور اسناد مالکیت تک‌ برگی، علاوه بر تثبیت مالکیت اراضی دولتی، نقش مهمی در جلوگیری از زمین‌ خواری، رفع تداخلات، کاهش اختلافات ملکی، افزایش شفافیت و تسریع در مدیریت و بهره‌ برداری از اراضی ایفا می‌کند.

معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این اداره‌ کل با همکاری اداره‌ کل ثبت اسناد و املاک استان و سایر دستگاه‌ های ذی‌ ربط، روند شناسایی، مستندسازی و اخذ اسناد مالکیت اراضی دولتی را با جدیت دنبال می‌کند تا تمامی اراضی مشمول قانون در کوتاه‌ ترین زمان ممکن دارای سند تک‌ برگی شوند.

وی یادآور شد: حفاظت از حقوق بیت‌المال و صیانت از اراضی دولتی از اولویت‌های اصلی اداره‌کل راه و شهرسازی استان است و اجرای کامل قانون حدنگار، بستر مناسبی برای مدیریت یکپارچه اراضی و پیشگیری از هرگونه تصرف و سوءاستفاده احتمالی فراهم می‌کند.

کد مطلب 6905488

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