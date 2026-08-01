صدور ۶۸۹ سند تک‌ برگی اراضی دولتی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اسماعیلی از صدور ۶۸۹ فقره سند مالکیت تک برگی اراضی دولتی استان در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) و تثبیت مالکیت اراضی دولتی با هدف صیانت از حقوق بیت المال و جلوگیری از تعرض به اراضی ملی با جدیت در استان دنبال میشود.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه اجرای قانون جامع حدنگار اظهار کرد: در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵، مجموعاً ۶۸۹ فقره سند مالکیت تک برگی برای اراضی دولتی استان صادر شده است که گامی مؤثر در تثبیت مالکیت دولت و حفاظت از اراضی عمومی به شمار میرود.
اسماعیلی با تأکید بر اهمیت اجرای قانون جامع حدنگار خاطرنشان کرد: صدور اسناد مالکیت تک برگی، علاوه بر تثبیت مالکیت اراضی دولتی، نقش مهمی در جلوگیری از زمین خواری، رفع تداخلات، کاهش اختلافات ملکی، افزایش شفافیت و تسریع در مدیریت و بهره برداری از اراضی ایفا میکند.
معاون املاک و حقوقی ادارهکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این اداره کل با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و سایر دستگاه های ذی ربط، روند شناسایی، مستندسازی و اخذ اسناد مالکیت اراضی دولتی را با جدیت دنبال میکند تا تمامی اراضی مشمول قانون در کوتاه ترین زمان ممکن دارای سند تک برگی شوند.
وی یادآور شد: حفاظت از حقوق بیتالمال و صیانت از اراضی دولتی از اولویتهای اصلی ادارهکل راه و شهرسازی استان است و اجرای کامل قانون حدنگار، بستر مناسبی برای مدیریت یکپارچه اراضی و پیشگیری از هرگونه تصرف و سوءاستفاده احتمالی فراهم میکند.
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