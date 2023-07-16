تغییر الگوی کشت ۹۷ درصد از گروه حبوبات در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، حسین برزگر بعد از ظهر یکشنبه در بررسی آخرین وضعیت اجرای برنامه تغییر الگوی کشت در استان چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: متناسب با تغییرات اقلیمی نیازهای، غذایی جامعه و وضعیت منابع پایه مثل آب و خاک، ضرورت اجرای اصلاح الگوی کشت در کشور بیشتر شد.

وی افزود: قانون‌گذاران و دولت برنامه اصلاح الگوی کشت در کشور را ابلاغ کردند که سال اول با محصولات زراعی آغاز و در سال‌های بعد محصولات باغی نیز اضافه خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در برنامه‌ای که در سال زارعی جاری ابلاغ شده است متناسب با سطوحی که در استان‌ها وجود دارد و براساس نیازهای غذایی مردم، برای هر استان در ۲۳ گروه محصولات متفاوت مشخص و برنامه‌ای ابلاغ شد.

برزگر عنوان کرد: در گروه غلات بیش از ۹۰ درصد از کشت پاییزه سال زارعی جاری در چهارمحال و بختیاری منطبق بر برنامه تغییر الگوی کشت در حال برداشت است.

وی خاطرنشان کرد: در گروه حبوبات و نباتات علوفه‌ای، انطباق مجموعه کشاورزی چهارمحال و بختیاری با برنامه تغییر الگوی کشت بیش از ۹۷ درصد بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: در محصولات جالیزی که در زمره تولیدات آب بر محسوب می‌شوند، آن چیزی که کشت شد نسبت به آن چیزی که در برنامه ابلاغ شد کمتر از ۴۰ درصد بود.

برزگر بیان کرد: در حوزه نباتات صنعتی مثل سیب زمینی آن چیزی که کشت شد ۹ درصد فراتر از برنامه ابلاغی بود، به طور کلی سطح زیر کشت با برنامه ابلاغی بیش از ۹۲ درصد انطباق داشت.

وی تاکید کرد: برای برخی از محصولات مثل سیب‌زمینی، ذرت، حبوبات به ویژه لوبیا، چون پیش‌بینی می‌شد از برنامه ابلاغی فراتر رود سیاست‌های محدودکننده ابلاغ شد، برای مثال خدمات در بحث نهادها و کود را برای این محصولات محدودتر شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: برای محصولات قندی همچون چغندر قند، دانه‌های روغنی، غلات همچون گندم و جو که محصولات اساسی هستند، به جهت تشویق کشاورزان برای تولید محصولات راهبردی، در سامانه پایش کود سطح خدمات افزایش یافت.

برزگر ادامه داد: کشت برخی از محصولات همچون برنج که خارج از محدوده استان‌های شمالی هستند در بعضی مناطق چهارمحال و بختیاری با ممنوعیت و در مناطق دیگر با محدودیت انجام می‌شود.

وی عنوان کرد: برای اجرای برنامه اصلاح الگوی کشت سه برنامه اصلی در حوزه جهاد کشاورزی پیش‌بینی شده است، اول جهش تولید در دیمزارها که در ۳۱ هزار هکتار از این اراضی با مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اجرا شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: برنامه دوم که تغییر الگوی کشت محوری بود، توسعه کشاورزی قراردادی بود که در سال اول با کشت گندم آغاز شد و برای سال اول بیش از ۵۰ درصد کشاورزی قراردادی که ابلاغ شده بود محقق شد.

برزگر اضافه کرد: موضوع سوم توسعه کشت‌های متراکم بود که بیش از ۵۰۰ هکتار مجوز و جواز تأسیس برای متقاضیان صادر شد.