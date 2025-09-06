کاهش کشت جو و رشد قابل توجه کشت گندم در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس تازه‌ترین نتایج سرشماری عمومی کشاورزی ۱۴۰۳ که تمامی واحدهای تولیدی کشاورزی کشور را پوشش می‌دهد، الگوی کشت غلات در یک دهه اخیر تغییر چشمگیری داشته است. آمارها نشان می‌دهد سطح زیر کشت جو نسبت به مدت مشابه ۱۰ سال پیش ۲۲ درصد کاهش یافته و به یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار رسیده است، در حالی که سطح زیر کشت گندم با ۲۹ درصد افزایش به ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار رسیده است.

این تغییرات، به گفته کارشناسان، بیانگر روند جایگزینی گندم به‌جای جو در مزارع کشور است؛ روندی که ریشه آن را می‌توان در سیاست‌های حمایتی دولت از کشت گندم، نیاز بالای بازار داخلی به این محصول استراتژیک و تغییر الگوی مصرف دام و انسان جست‌وجو کرد. در سرشماری‌های گذشته نیز نوسان سطح زیر کشت غلات تحت تأثیر عواملی همچون تغییرات اقلیمی، بازده اقتصادی، و توسعه ماشین‌آلات نوین کشاورزی گزارش شده بود، اما رشد پرشتاب کشت گندم در دهه اخیر بیش از همه چشمگیر است.