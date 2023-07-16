کلاهبردار ۱۸ میلیاردی در دورود دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی شکایت یکی از شهروندان و اعلام اینکه فردی در قبال خریدوفروش مقادیری سکه تقلبی مبلغ ۱۸ میلیارد ریال از وی کلاهبرداری شده، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان دورود قرار گرفت.

مأموران با انجام تحقیقات میدانی، اقدامات هوشمندانه پلیسی و استفاده از سرنخ‌های به‌دست‌آمده موفق شدند کلاهبردار را شناسایی و طی عملیاتی ضربتی وی را دستگیر که در تحقیقات بیشتر از متهم به ۱۸ میلیارد ریال کلاهبرداری اعتراف، از متهم ۱۱ هزار یورو، ۳ هزار دلار و ۶۳ سکه بهارآزادی که در قبال فروش سکه‌های تقلبی از خریداران دریافت کرده بود کشف و تحویل مال‌باختگان شد.