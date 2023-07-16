سرهنگ پیمان گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده و امنیت محله محور با هدف جمع آوری معتادان متجاهر طی ۴۸ ساعت گذشته در سطح شهرستان کرج به اجرا درآمد.

وی افزود: پلیس کرج در اجرای این طرح با شناسایی کانون‌های تجمع معتادان متجاهر در شهر کرج، تعداد ۶۲ نفر از آنها را دستگیر وبا هماهنگی مقام قضائی تحویل مراکز بازپروری کمپ ماده ۱۶ داد.

سرهنگ گودرزی خاطر نشان کرد: به منظور سالم سازی و پاکسازی مناطق آلوده شهرستان، اجرای طرح‌های مشابه تداوم خواهد یافت و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را با پلیس ۱۱۰ در میان بگذارند.