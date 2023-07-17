کارخانه قند یاسوج به چرخه تولید بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، این کارخانه سال‌ها راکد بوده و احیای آن از مصوبات سفر اول آیت الله رئیسی به کهگیلویه و بویراحمد است.

ساخت کارخانه قند یاسوج در سال ۱۳۴۴ با ظرفیت تولید روزانه هزار تن قند و شکر آغاز شد و در سال ۱۳۴۶ به بهره برداری رسید و این کارخانه تا سال ۱۳۶۲ به تولید ادامه داد اما پس از آن در دوره‌های متوالی تعطیل شده است.

این کارخانه یک چرخه واقعی تولید و اشتغال را فراهم کرده بود و صدها نفر از ظرفیت اشتغال آن بهره می‌بردند.

کارخانه قند یاسوج در طول سال‌های متعدد ظرفیت‌های تولیدی مطلوبی را به جامعه هدف ارائه کرد، اما مشکلات تجهیزاتی، ضعف مدیریتی در پرداخت معوقات، مستهلک شدن خطوط و عدم بازدهی کارخانه را به سمت تعطیلی برد.

سال ۱۳۷۶ آغاز سختی‌های کارخانه قند یاسوج بود و به علت ضعف‌های متعدد پس از فراز و نشیب‌های متوالی غیر فعال شد و در سالهای بعد مجدد به چرخه بازگشته و دوباره راکد شده است و این روند چند ساله تولید و رکود ادامه داشت.

کارخانه قند یاسوج در مقطعی با قیمت بسیار نازلی به بخش خصوصی واگذار شده بود و زمانی که آیت الله رئیسی «رئیس وقت قوه قضائیه» بود از این کارخانه بازدید کرد و پیگیری لازم انجام شد و با بررسی شکل گرفته و تأیید واگذاری با قیمت غیر واقعی، واگذاری به بخش خصوصی ابطال شد و در سفر نخست رئیس جمهور به استان کهگیلویه و بویراحمد در ۹ مهرماه ۱۴۰۰ برای بازسازی این کارخانه اعتباری اختصاص داده شد و کار بازسازی و احیای کارخانه توسط ستاد اجرایی فرمان امام آغاز شد.

اکنون این کارخانه بازسازی شده و با حضور رئیس جمهور به چرخه تولید بازگشت و چرخ کارخانه دوباره چرخید.