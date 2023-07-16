به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس سیدحسینی در گردهمایی هیئات مذهبی شهرستان بهاباد در آستانه فرا رسیدن ماه محرم اظهار داشت: مداحی و فعالیت هیئت‌های مذهبی یک سنت با ارزش است که باید حفظ شود و در اهمیت هیئت‌های مذهبی همین بس که یکی از عوامل مهم در پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تأثیرات همین هیئت های مذهبی بود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر شاهدیم امروزه جوانان ما هدف بمباران دشمن هستند باید دانست مراسم ماه محرم و مجالس باید همانند همان شکل سنتی برگزار شود و توجه داشته باشیم که از مواردی که موجب وهن ماه محرم می شود، جلوگیری کنیم.

سیدحسینی با تاکید بر اینکه عزاداری‌ها باید به‌روز شوند و در برگزاری مراسم عزاداری هیئت‌های به گونه ای برنامه ریزی کنند که مزاحم مردم نباشند، گفت: اهداف قیام عاشورا توسط روحانیت برای مردم تبیین شود.

مسئول هیئت‌های مذهبی بهاباد با بیان اینکه باید نهضت امام حسین (ع) همان‌طور که نسل به نسل به ما منتقل شده باید به نسل جدید هم منتقل شود، عنوان کرد: حفظ نهضت حسینی نیازمند جوانان انقلابی و امام حسینی است.

سید حسینی تاکید کرد: باید ضمن توجه به مسائل ارزشی از هر گونه مسائل ضد ارزشی و خرافه آمیز که اصالت عزاداری امام حسین (ع) را خدشه‌دار می کنند، پرهیز شود.

گردهمایی هیئت‌های مذهبی بهاباد با حضور رئیس اداره تبلیغات اسلامی و رئیس هیئت‌های مذهبی و مسئولان هیئت‌ها و جمعی از مداحان در اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بهاباد برگزار شد.