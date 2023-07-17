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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۷:۳۸

رئیس جمهور راهی منطقه «سقاوه» در شهرستان مارگون شد

رئیس جمهور راهی منطقه «سقاوه» در شهرستان مارگون شد

یاسوج- رئیس جمهور در ابتدای سفر به کهگیلویه و بویراحمد برای دیدار با عشایر شهرستان مارگون راهی این شهرستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هواپیمای حامل رئیس جمهور دقایقی قبل در فرودگاه یاسوج به زمین نشست.

رئیس جمهور در فرودگاه مورد استقبال مردم و مسئولین و خانواده شهدا قرار گرفت و سپس برای حضور در میان عشایر و بازدید از سد سقاوه راهی شد.

کد مطلب 5838344

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