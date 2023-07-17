رئیس جمهور راهی منطقه «سقاوه» در شهرستان مارگون شد

به گزارش خبرنگار مهر، هواپیمای حامل رئیس جمهور دقایقی قبل در فرودگاه یاسوج به زمین نشست.

رئیس جمهور در فرودگاه مورد استقبال مردم و مسئولین و خانواده شهدا قرار گرفت و سپس برای حضور در میان عشایر و بازدید از سد سقاوه راهی شد.