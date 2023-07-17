سند پیشرفت سیریک در شورای برنامه ریزی استان هرمزگان تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد امیریان زاده صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سند پیشرفت جامع شهرستان سیریک با نگاهی متفاوت و با ادبیات پیشرفت در مقابل توسعه غربی با استفاده از ظرفیت مردم در برنامه ریزی های کلان تکیه داشته و با معماری پیشرفت صورت گرفته می تواند نسبت به حل معضلات شهرستان کمک کند.

وی افزود: در فصل پنجم این سند برای ۵ حوزه کلان از جمله اقتصادو تجارت، فرهنگ، آموزش، کشاورزی و شیلات و… معضلات مربوطه شناسایی شده و با استفاده از آن در برنامه ریزی ها و تعریف پروژه توسط ادارات منجر به حل معضل می شود.

امیریان زاده عنوان کرد: در گام بعدی و پس از انعقاد تفاهم نامه ستاد اجرایی با استاندار هرمزگان از منابع ستاد برای اجرای پروژه ها نیز استفاده می شود.

معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) هرمزگان گفت: گروه جهادی شهید قورچی زاده شهرستان سیریک به عنوان دبیر و مجری سند از جوانان انقلابی شهرستان بوده که با راهبری ستاد پیشرفت منطقه ای ستاد اجرایی فرمان امام (ره) پس از دو سال موفق به تدوین سند پیش رو شده اند.