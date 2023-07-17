لایحه عفاف و حجاب خارج از نوبت در مجلس بررسی خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۶ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر خود، گفت: مطالبه مردم تعیین تکلیف لایحه عفاف و حجاب است تا به سرنوشت فضای مجازی مبتلا نشود. مواد افزوده شده به این لایحه باعث می‌شود که زمان بررسی طولانی شود و مطالبه مردم این است که این لایحه زودتر مورد بررسی قرار گیرد.

وی خطاب به رئیس مجلس، گفت: آقای قالیباف شما تجربه تقویت نیروی انتظامی را دارید، ما باید قدرت را به نیروی انتظامی داده و دستگاه قضا باید پای کار بیاید تا با مختصرترین قوانین، جامعه را کنترل کنیم.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، اظهار داشت: شکی نیست که لایحه قضائی ارسال شده موضوع مهمی است و به دلیل اهمیت موضوع، با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. ما در مجلس بحث کردیم که باید همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، قضائی و آموزشی این لایحه مورد توجه قرار گرفته و دستگاه‌های مختلف هم باید وظایف خود را انجام دهند.

وی متذکر شد: طبق گزارش کمیسیون فرهنگی مجلس، ۳۱ دستگاه به وظایف قانونی خود در حوزه حجاب و عفاف عمل نکردند که بخشی از آن به این موضوع برمی‌گشت که صراحتی در قانون نبود و مصوبه شورای انقلاب فرهنگی هم از لحاظ قانونی الزام‌آور نبود. بر این اساس، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت که لایحه عفاف و حجاب به صورت یک فوریتی بررسی شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همه ابعاد لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون‌های حقوقی و فرهنگی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، تصریح کرد: همه ابعاد لایحه مورد بررسی قرار گرفته است و درخواست دارم که زودتر در کمیسیون‌های مربوطه تعیین تکلیف شود و گزارش آن به صحن مجلس ارائه شود و در صحن هم خارج از نوبت بررسی می‌شود. امیدوارم در ماه‌های محرم و صفر قانون جامع و کاملی در این حوزه تصویب شود.

قالیباف اظهار داشت: نباید موضوعات فرهنگی مربوط به لایحه حجاب و عفاف در کمیسیون فرهنگی حذف شود. بحث فرهنگی و وظایف دستگاه‌ها مهم است. درباره اینکه گفته می‌شود اختیار به نیروی انتظامی داده شود، این توضیح لازم است که بگویم نیروی انتظامی ضابط است و نمی‌تواند حکم صادر کرده یا جایی را پلمب کند و قاضی باید تصمیم‌گیری کند.