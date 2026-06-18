فرمانده انتظامی خارگ:ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نیازمند مشارکت همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد اصغر علیپور صبح پنجشنبه در چهل‌وسومین نشست شورای فرهنگ عمومی با تسلیت فرارسیدن ماه محرم، بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های مسئول در حوزه عفاف و حجاب تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش نیروی انتظامی در اجرای وظایف فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: موضوع عفاف و حجاب تنها بر عهده یک دستگاه نیست و برای تحقق اهداف این حوزه، همه نهادهای مسئول باید به وظایف خود عمل کنند.

فرمانده انتظامی بخش خارگ افزود: نیروی انتظامی همواره در چارچوب قانون و با رویکرد تذکر لسانی، ارشاد و آگاهی‌بخشی در این حوزه حضور داشته و نسبت به هنجارشکنی‌های اجتماعی بی‌تفاوت نخواهد بود.

سرگرد علیپور با تأکید بر اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه گفت: همه افراد در هر جایگاه و مسئولیتی که قرار دارند می‌توانند با تذکر دلسوزانه و رعایت اصول اخلاقی در ترویج ارزش‌های اسلامی نقش‌آفرین باشند.

وی در پایان آمادگی کامل نیروی انتظامی برای همکاری در اجرای برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی جزیره را اعلام کرد و گفت: مجموعه انتظامی خارگ در کنار شورای فرهنگ عمومی و سایر دستگاه‌ها برای خدمت‌رسانی به مردم و حفظ ارزش‌های دینی و اجتماعی با تمام توان حضور خواهد داشت.