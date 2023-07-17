ضرورت جهاد تبیین در زمینه عفاف و حجاب

عبدالمهدی حق شناس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۳۲ نهاد در حوزه عفاف و حجاب دخیل هستند؛ اظهار کرد: اگر دستگاه‌های متولی هر کدام وظیفه خود را به درستی انجام می‌دادند الان اکثر جوان‌هایی که دنبال روی رسانه‌های انگلیسی هستند از خدعه آنان آگاه شده بودند.

وی با تاکید بر اینکه حجاب قبل از اینکه یک ضرورت دینی باشد یک دلیل عقلی است، تصریح کرد: هر انسانی می‌داند که حجاب برای حفظ حرمت و شانیت انسان در جامعه بسیار لازم است و نمی‌توان در جامعه با هر پوششی حضور پیدا کرد.

مسئول سازمان بسیج رسانه مازندران تاکید کرد: رسانه‌های انگلیسی و آمریکایی که ترویج بی حیایی و بی عفتی در جوامع اسلامی می‌کنند جرأت ندارند همین محتوا را برای مردم خودشان تولید و پخش کنند.

وی در ادامه افزود: این روزها ضرورت جهاد تبیین در زمینه حجاب که امنیت عمومی و اخلاقی جامعه را تضمین می‌کند بیش از پیش خود نمایی کرده و می‌طلبد اصحاب رسانه ورود جدی تر و تاثیرگذارتری در این بخش داشته باشند.