حسین حیدری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور برگزاری مراسم و مجالس محرم و صفر برنامهریزی خوبی در استان بوشهر صورت گرفته است و هیئتهای مذهبی در حال آمادهسازی هیئتها برای این ایام هستند.
وی با اشاره به اینکه همایش میثاق با عاشوراییان عصر امروز در بوشهر برگزار میشود، ادامه داد: ۶۰۰ تن برنج، ۷۰ تن گوشت و ۱۲۰ تن شکر تأمین شده و بین هیئتهای مذهبی توزیع میشود.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی استان بوشهر با اشاره به فعالیت هزار و ۲۰۰ هیئت مذهبی در استان بوشهر، خاطرنشان کرد: بیش از ۱۲ هزار برنامه دهه اول محرم در استان بوشهر برگزار میشود.
وی از برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی در جمعه همین هفته خبر داد و افزود: این مراسم در سطح شهرها و روستاهای استان برگزار میشود.
حیدری از برگزاری برنامه عزاداری، سینهزنی و زنجیرزنی سنتی بوشهر در صحن قدس رضوی خبر داد و بیان کرد: این مراسم شب سوم محرم برگزار میشود و به صورت زنده پخش خواهد شد.
وی برگزاری مراسم احلی من العسل را از دیگر برنامههای شاخص استان در این ایام عنوان کرد و ادامه داد: نمایشگاه توانمندی هیئتهای مذهبی استان بوشهر در کنگان برگزار میشود.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی استان بوشهر از برگزاری مراسم میثاق عاشوراییان و استقبال از محرم در اهرم خبر داد.
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