به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «صبح نو» در پی روزهای کم‌آبی و بی‌آبی در «ملاشیر» اهواز و به دنبال آن مشکلات به وجود آمده در گزارشی به جزئیات مصائب این روزهای اهالی این منطقه در گرم‌ترین فصل سال پرداخت.

متن کامل این گزارش به شرح زیر است:

لب تشنه در کنار چشمه؛ شاید بهترین توصیف برای بسیاری از مردم مناطق مختلف استان خوزستان باشد، به‌طوری‌که این استان جنوبی کشورمان بیشتر ظرفیت آب موجود در کشور را با داشتن رودخانه‌های پهناوری همچون کارون، دز، کرخه، جراحی و بهمن‌شیر به خود اختصاص داده است.

بسیاری از مناطق استان زرخیز خوزستان طی سالیان اخیر از نعمت مایه حیات محروم بوده‌اند، به‌طوری‌که طی چند سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم که مردم برخی روستاهای شهر «دهدز» در پنج کیلومتری دو سد کارون ۳ و کارون ۴، منطقه ملاثانی اهواز، غیزانیه، حمیدیه، شهرستان کارون (کوت عبدالله) و بسیاری دیگر از شهرستان‌های این استان به دلیل کمبود آب، خبرساز شده‌اند که در سال جاری نیز این قرعه به نام منطقه ملاشیه اهواز افتاده است.

منطقه کمتر برخوردار ملاشیه کاملاً عرب‌نشین و با حدود ۷۰ هزار نفر واقع در شهرستان اهواز است که در نزدیک سه راه خرمشهر، دزفول قرار دارد و عمده کارخانجات صنعتی اهواز در این منطقه احداث شده‌اند.

در وضعیت فعلی که دمای هوا در خوزستان از مرزهای ۵۰ درجه سانتی‌گراد عبور کرده، مردم ملاشیه حدود دو هفته است آب آشامیدنی ندارند و تنها آب موردنیاز این منطقه به‌وسیله تانکر در نیمه‌های شب به‌صورت اندک به آنها می‌رسد. مشکل کم‌آبی و قطع آب در خوزستان با گرمای بالای ۵۰ درجه و پایین‌آمدن آستانه تحمل مردم، وضعیت اجتماعی را نگران‌کننده کرده است.

مردم خواستار تعیین تکلیف فوری و شنیدن پاسخی دقیق از متولیان هستند و در مقابل، روابط عمومی‌ها هم مدام از رفع فوری مشکل صحبت می‌کنند و اینکه آب‌رسانی سیار تا زمان رفع مسأله ادامه دارد.

یکی از اهالی منطقه درباره چند روز بی‌آبی می‌گوید: «آب یا قطع است یا اگر هم آب باشد با فشار کم و بوی فاضلاب است. فعلاً با تانکر آب‌رسانی می‌شود؛ ولی تانکر آب جواب‌گوی اهالی منطقه نیست.» با این حال اما مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان هفته پیش از اتمام اجرای پروژه ضربتی تقویت آب منطقه ملاشیه خبر داد و مدعی شد که شرایط تأمین آب در ملاشیه اکنون عادی است و هیچ‌گونه مشکل کمبود آبی در این منطقه وجود ندارد.

به گفته «محمدرضا کرمی‌نژاد»، مشکلاتی که در بحث تأمین آب منطقه ملاشیه طی ۱۰ روز گذشته وجود داشت، «با اقدامات انجام شده» رفع شده است. هر چند که جزئیات اقدامات انجام شده مورد اشاره در این پروژه مطرح نشده است اما مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان تأکید کرده است که علی‌رغم اینکه نیازی به توزیع آب توسط تانکرها نیست؛ اما برای اطمینان «توزیع آب برای یکی دو روز دیگر در منطقه ادامه خواهد داشت.»

از طرف دیگر حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعبدالنبی موسوی‌فرد، نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان نیز در این‌باره گفته است: «قریب به سه هفته پیش گزارشی به دستمان رسید مبنی بر اینکه ملاشیه آب ندارد. به منطقه آمدیم و چند خیابان را مورد بررسی قرار دادیم و با تعدادی از اهالی این منطقه صبحت کردیم که مشخص شد قریب به یک هفته است مردم آب ندارند.» وی با بیان اینکه به‌صورت اندک و محدود، تانکرها عملیات آبرسانی را به منطقه انجام می‌دادند، افزود: «‌اخیرا سپاه پاسداران‌، شهرداری و آبفا با تانکرهای بیشتری آبرسانی به منطقه را انجام می‌دهند.»

نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان با بیان اینکه سه هفته گذشته که به منطقه آمدم، چندین خیابان را سرکشی کردم که آب نداشتند، تصریح کرد: «از همان تاریخ، آبفای استان مشغول فعالیت شد تا از چند نقطه آبرسانی کند.» به نظر می‌رسد اقدامات دولت برای حل معضل بی‌آبی و کم‌آبی مناطق مختلف خوزستان به اندازه کافی کارساز نبوده و نیاز به اقدامات زیرساختی احساس می‌شود تا یک‌بار برای همیشه این معضل ریشه‌کن شود.