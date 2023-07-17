برق ۵۱ مشترک اداری در پایتخت قطع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، کامبیز ناظریان گفت: گرچه پیشبینی نیاز مصرف برق شهر تهران طی روز یکشنبه؛ ۲۵ تیرماه با دمای هوای بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد بالغ بر ۵ هزار و ۵۰۰ مگاوات بوده است، اما با اقدامات انجام شده توسط همکاران و همچنین همراهی قابل تقدیر مشترکان و شهروندان تهرانی، پایداری شبکه به صورت کامل حفظ شده ولی تداوم این پایداری نیازمند همراهی همه جانبه مشترکان است.
"ناظریان" با بیان اینکه هر یک درجه افزایش دمای هوای شهر تهران به دلیل تشدید فعالیت سامانههای سرمایشی حدود ۲۰۰ مگاوات به بار شبکه توزیع برق شهر تهران میافزاید، کنترل دما و عملکرد سامانههای سرمایشی را در مدیریت بار مصرف بسیار مؤثر دانست.
وی ضمن تاکید بر اینکه مشترکان اداری و تجاری از جمله بزرگترین مصرف کنندگان انرژی در این کلان شهر هستند، با قدردانی از همراهی غالب مسئولان دستگاههای اجرایی از قطع برق ۵۱ مشترک اداری پرمصرف دیگر که به اخطارهای داده شده و مصوبه ابلاغی هیأت وزیران بی اعتنا بودهاند در روز جاری خبر داد.
مدیرعامل توزیع برق پایتخت یادآور شد: تمامی مشترکان شهر تهران در صورت استفاده از مولدهای برق در ساعات اوج مصرف به ازای هر کیلووات ساعت برق تولیدی ۱,۵۰۰ تومان پاداش خواهند گرفت.
وی افزود: از ابتدای خردادماه تا امروز نیز بیش از یک میلیون مشترک خانگی شهر تهران مشمول دریافت پاداش ریالی صرفهجویی شدهاند که از همکاری آنان با خادمان خود در صنعت برق کشور قدردانی میکنیم.
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