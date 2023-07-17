دستگیری ۳ زورگیر در مرودشت فارس

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرشید زینلی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر بیان کرد: در تیرماه سال جاری چند نفر از شهروندان با ارائه مرجوعه قضائی به پلیس این شهرستان مراجعه و اظهار داشتند که مورد زورگیری قرار گرفته‌اند که بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و بازجویی از شکات، مأموران انتظامی تحقیقات خود را آغاز و مطلع شدند که سه نفر با یک سواری «کوئیک» سوژه‌های خود را تحت عنوان مسافرکش سوار کرده و پس انتقال به اطراف شهرستان مرودشت با تهدید سلاح سرد اموال آنان را سرقت و سپس اقدام به آزار و اذیت می‌کردند.

فرمانده انتظامی مرودشت تصریح کرد: مأموران با گشت‌زنی‌های محسوس و نامحسوس موفق شدند متهمان که سه جوان ۲۳، ۲۷ و ۳۵ ساله بودند در حالی که با سواری «کوئیک» در یکی از خیابان‌های مرودشت در حال تردد بودند را شناسایی و با اقدامات فنی و تخصصی آنان را دستگیر و خودرو را نیز توقیف کنند.

سرهنگ زینلی با بیان اینکه متهمان تاکنون به هشت فقره سرقت به عنف همراه با آزار و اذیت اقرار کردند، گفت: شاکیان در بازجویی اولیه اظهار داشتند که متهمان حدود ۲۰ میلیارد ریال طلا از ما سرقت کرده‌اند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه در سوابق متهمان اتهامات متعدد از جمله آدم ربایی به عنف، سرقت به عنف همراه با آزار و اذیت، تهدید با سلاح سرد با وسیله نقلیه منجر به وارد نمودن آسیب‌های حیثیتی و جسمی به چشم می‌خورد، گفت: حسب دستور مرجع قضائی مبنی بر انتشار تصاویر این متهمان، چنانچه شهروندی از این افراد شاکی هستند جهت شناسایی و طرح شکایت به پلیس آگاهی این شهرستان مراجعه کنند.



