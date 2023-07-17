به گزارش خبرنگار مهر، احمد افضلی ظهر دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات زندانهای استان البرز که در محل دفتر معاونت هماهنگی عمرانی استانداری البرز تشکیل شد، بر مسائل و مشکلات موجود و لزوم هماهنگیهای لازم بین دستگاههای مرتبط و ذی مدخل اشاره کرد، افزود: به منظور هماهنگی در مورد تفاهمنامه انتقال زندان رجایی شهر، جلسهای بین شهرداری کرج و سازمان زندانها برگزار و نتیجه جهت پیگیری لازم در اسرع وقت به معاونت هماهنگی امور عمرانی ارائه شود.
وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع انتقال زندان رجایی شهر و لزوم نگاه آیندهنگرانه به این طرح و در راستای تأمین کسری خدمات شهری کلان شهر کرج از اراضی حاصل از این انتقال و تکمیل شبکههای ارتباطی در شمال شهر کرج و حفظ منابع و انتفاع حداکثری سازمان زندانها از این تفاهمنامه، هماهنگی و همکاری لازم بین استانداری البرز و شهرداری کرج و سازمان زندانها و مهندسین مشاور صورت گیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز تصریح کرد: شهرداری کرج در راستای تهیه طرح با رویکرد برنامهریزی شهری و طراحی شهری جهت انتقال زندان رجایی شهر و ارائه طرح به کمیسیون ماده ۵ استان با مشاور قرارداد و پیشنویس لازم را تهیه و در خصوص حفظ و نگهداری بناها و ساختمانهای موجود هماهنگی و اقدام لازم را انجام دهد.
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