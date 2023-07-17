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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۳:۵۰

معاون استاندار البرز:

تهیه پیش‌نویس انتقال زندان رجایی شهر تسریع شود

تهیه پیش‌نویس انتقال زندان رجایی شهر تسریع شود

کرج- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز بر تسریع تهیه پیش‌نویس انتقال زندان رجایی‌شهر توسط شهرداری کرج و سازمان زندان‌ها تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد افضلی ظهر دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات زندان‌های استان البرز که در محل دفتر معاونت هماهنگی عمرانی استانداری البرز تشکیل شد، بر مسائل و مشکلات موجود و لزوم هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های مرتبط و ذی مدخل اشاره کرد، افزود: به منظور هماهنگی در مورد تفاهم‌نامه انتقال زندان رجایی شهر، جلسه‌ای بین شهرداری کرج و سازمان زندان‌ها برگزار و نتیجه جهت پیگیری لازم در اسرع وقت به معاونت هماهنگی امور عمرانی ارائه شود.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع انتقال زندان رجایی شهر و لزوم نگاه آینده‌نگرانه به این طرح و در راستای تأمین کسری خدمات شهری کلان شهر کرج از اراضی حاصل از این انتقال و تکمیل شبکه‌های ارتباطی در شمال شهر کرج و حفظ منابع و انتفاع حداکثری سازمان زندان‌ها از این تفاهم‌نامه، هماهنگی و همکاری لازم بین استانداری البرز و شهرداری کرج و سازمان زندان‌ها و مهندسین مشاور صورت گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز تصریح کرد: شهرداری کرج در راستای تهیه طرح با رویکرد برنامه‌ریزی شهری و طراحی شهری جهت انتقال زندان رجایی شهر و ارائه طرح به کمیسیون ماده ۵ استان با مشاور قرارداد و پیش‌نویس لازم را تهیه و در خصوص حفظ و نگهداری بناها و ساختمان‌های موجود هماهنگی و اقدام لازم را انجام دهد.

کد مطلب 5838834

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