به گزارش خبرگزاری مهر، تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) در نشست هم اندیشی سالانه مدیران ستادهای توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان تهران که در تالار شیخ صدوق (ره) برگزار شد، به ایراد سخنرانی پرداخته و توسعه حرم های اهل بیت علیهم السلام را از شعائر الهی توصیف کرده و اظهار داشت: اماکن مقدسه، پایگاههایی برای توسعه فرهنگ دینی و آشنایی بیشتر مردم با معارف اسلامی بوده و باید زمینه ساز تهذیب نفوس باشند
حجت الاسلام قاضی عسکر، بهره مندی حداکثری از ظرفیتهای بالای حرم های مطهر را امری مهم عنوان کرده و تصریح کرد: هر ساله میلیونها انسان از ظرفیت حج، عتبات عالیات و حرم های مطهر امامزادگان داخل کشور استفاده مینمایند و همچنین فرصتهای مهم دیگر همچون نمازهای جمعه، مساجد، دانشگاهها، صدا وسیما و… از جمله ظرفیتهایی است که در اختیار متولیان فرهنگی کشور بوده و هست لیکن متأسفانه آنگونه که باید از آنها بهره برداری نشده و در نتیجه متأسفانه بخشی از نسل جوان ما امروز دچار آسیبهای فرهنگی و اجتماعی و اخلاقی شده و از معارف الهی دور و نسبت به آموزههای دینی بیگانه هستند.
رئیس مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث افزود: اینکه برخی جوانان ما در حوادث سال گذشته کشور با تحریک دشمن اینگونه تحت تأثیر قرار گرفتند موضوعی است که باید ریشه یابی شده و در کمترین زمان ممکن با شناخت علل و عوامل با برنامه ریزی های دقیق فرهنگی زمینه را برای حل اینگونه معضلات فراهم کرد.
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) غنای محتوایی را اصل و اساس برنامههای فرهنگی دانسته و با اشاره به ظرفیت مهم مناسبتهای مذهبی در طول سال به ویژه ماه محرم و صفر خاطر نشان ساخت: بعضی تعابیر و ذکر مصیبتهایی که در محافل عزای سیدالشهدا و ائمه اطهار علیهم السلام بیان میشود غیر مستند و خلاف واقع است و موجب تحریف حقایق عاشورا در این مجالس میگردد لذا همگان باید در راستای تغییر و اصلاح اینگونه شیوهها و روشها تلاش کنند.
وی فلسفه برگزاری عزاداریها را معرفت افزایی و مقابله با جهل عنوان کرده و با اشاره به فرازهای نورانی از زیارت جامعه کبیره ابراز داشت: شایسته است مبلغین و متولیان فرهنگی کشور ارزیابی نمایند که تا به امروز چه میزان آموزههای دینی و تعابیر ائمه هدی علیهم السلام به عنوان راهبرد تبلیغی و معرفتی در جامعه به منصه ظهور رسیده است.
حجت الاسلام قاضی عسکر در پایان خدمت رسانی به زائرین در مسیر اربعین را امری لازم عنوان کرده و افزود: اینگونه اقدامات مهم و ضروری است اما کافی نیست بلکه پرداختن به امور محتوایی در مسیر اربعین از اهمیت بالاتری برخوردار است و باید بگونه ای باشد که زائرین اربعین از این سفر نورانی، پیام والای اربعین و عاشورا را دریافت و پس از بازگشت سفیر اسلام، تشیع و انقلاب اسلامی گردند.
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