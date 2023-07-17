سیدمهدی حسینی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفته گذشته هفته گرمی را پشت سر گذاشتیم و این گرما و به دنبال آن افزایش استفاده از وسایل سرمایشی، مصرف را ۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داد و در هفته جاری نیز هر چند بیشینه دما کمتر است اما کمینه دما بیشتر است و پیش بینی می‌شود که هفته جاری هم مصرف در اوج خودش باقی بماند.

وی ادامه داد: در حال حاضر مصرف برق مشترکین شرکت توزیع برق استان یزد هزار و ۵۶ مگاوات است و اوج مصرف مربوط به ساعات صبح با هزار و ۱۱۵ مگاوات است و در ادامه با همکاری مشترکین خانگی و صنایع شاهد کاهش مصرف هستیم.

مدیر مرکز مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان یزد از مشترکین خانگی خواست از ساعت ۱۱ ظهر تا ۱۰ شب به هیچ عنوان از وسایل پرمصرف استفاده نکنند چرا که وضعیت شبکه برق در وضعیت برابری تولید و مصرف است و هر گونه استفاده غیرمعقول محدودیت‌های زیادی ایجاد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در روزهای تعطیل مصرف برق نسبت به روزهای عادی کمتر است و تفاو. مصرف شاید به ۸۰ مگاوات هم برسد، ادامه داد: سهم وسایل سرمایشی از مصرف برق حدود ۴۰ درصد است این عدد بنا بر اعلام وزارت نیرو در سل جاری به ۴۳ درصد افزایش یافته است.

حسینی پور با تاکید بر اینکه تفاوت معناداری بین رشد تعداد مشترکان و مصرف مشترکان را تجربه می‌کنیم گفت: سالانه حدود ۲ و نیم درصد به تعداد مشترکان برق اضافه می‌شود اما حدود ۵ درصد به مصرف اضافه می‌شود این اتفاق ناشی از کوچ یک باره مشترکان از کولرهای آبی به سمت کوره‌ای گازی است که تفاوت ۳۰ هزار مگاواتی را در مصرف برق در فصل گرم سال رقم زده است.

وی افزود: کولرهای گازی ۳ برابر کولرهای آبی، برق مصرف می‌کنند. استفاده از کولرهای گازی به جای کولرابی، صرفه جویی در آب نیست و در نهایت به افزایش مصرف برق منتج می‌شود و این همان برقی است که در پشت سدها و از محل ذخیره آب تولید می‌شود.

حسینی پور تاکید کرد: هر گونه استفاده از وسایل سرمایشی پرمصرف محدودیت‌های بیشتری را در بخش‌های صنعت و کشاورزی به دنبال دارد از این رو از همه مردم درخواست داریم که با برنامه ریزی هوشمندانه در استفاده از سیستم‌های سرمایشی، از بروز محدودیت در بخش‌های مولد از جمله صنعت و کشاورزی جلوگیری به عمل آید.