ضرورت حفظ ابهت پلیس/ فراجا مأمور به اجرای قانون است

به گزارش خبرنگار قضائی مهر روز گذشته بود که سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا در مطلبی عنوان کرد که پلیس در پی مطالبات مردمی و خواستگاه گروه‌ها و نهادهای مختلف اجتماعی و همچنین تأکید ریاست جمهور و قوه قضائیه در چارچوب قانون به منظور بسط و گسترش امنیت عمومی و تحکیم بنیان خانواده ضمن تقدیر و تشکر از قاطبه دختران و بانوان کشور عزیزمان ایران که با رعایت هنجارهای اجتماعی و پوشش متعارف بر آرامش روانی جامعه کمک می‌کنند، از یوم جاری با استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده در سراسر کشور ضمن انجام مأموریت‌های متعدد پلیسی ناگزیر با آن دسته از کسانی که متأسفانه بدون توجه به تبعات و عواقب پوششِ خارج از عرف همچنان بر هنجارشکنی خود اصرار دارند ضمن انذار و تذکر در صورت عدم تمکین از دستورات پلیس برخورد قانونی و آنان را به دستگاه قضائی معرفی خواهد کرد.

وی گفته بود که انتظار می‌رود از همگان به ویژه دختران فهیم کشورمان که آینده این مرز و بوم به وجود آنان متکی است با حفظ حرمت پوشش و رعایت هنجارهای پذیرفته شده به انسجام اجتماعی و امنیت عمومی جامعه یاری رسانند و فرصت خدمت بیشتر را برای مأموران انتظامی به جهت دیگر مأموریت‌های عدیده و حیاتیِ پلیس فراهم کنند.

این سخنان سردار سعید منتظر المهدی سخنگوی فراجا در ۲۴ ساعت گذشته واکنش‌های مختلفی را در پی داشت خواه از سوی برخی رسانه‌ها که تلاش داشتند با تیترهایی نظیر جزئیات حضور گشت‌های انتظامی در خیابان به این خبر پر و بالی بدهند و خواه مخالفان حضور پلیس در خیابان آن هم برای ایجاد نظم و امنیت.

در این خصوص یک مقام آگاه در گفت و گو با خبرنگار قضائی مهر به ابعاد دیگری از این رویداد پرداخت و گفت: مداقه بر روی سخنان سخنگوی فراجا حکایت از آن داشت که تمام تلاش پلیس بر این مدار است که جنبه‌های اجتماعی اقدامات پلیس دارای اهمیت بیشتری است و حتی سخنگوی فراجا تلاش کرد تا از کلمات وزین استفاده شود و از افرادی که هنجارها را رعایت می‌کنند تقدیر شده باشد.

وی افزود: سخنگو در انتهای بحث پیام اصلی خود را مطرح کرده و می‌گوید اگر از دستور پلیس تمکین نشود پلیس ناگزیر به برخورد انتظامی و قضائی خواهد بود که این برخوردها هم براساس مقتضیات و میدان عمل پلیس متفاوت خواهد بود.

این مقام آگاه ادامه داد: برای مثال در برخی مواقع پلیس به فرد خاطی صرفاً یک تذکر لسانی می‌دهد و گاهی هم نیاز است که پلیس آن هم به دلیل مسئولیتی که به عهده دارد فرد را به داخل خودرو هدایت کند.

وی گفت: نکته دیگر این است که پلیس ضابط قضائی بوده و از خودش فتوایی ندارد و از جانب دستگاه قضا و ریاست جمهوری به او ابلاغی شده است که قوانین موجود کشور باید اجرا شود و اگر جرم مشهودی دیده می‌شود پلیس باید برخورد کند.

این فرد مطلب ادامه داد: البته پلیس حتماً برای اجرای این مأموریت روش‌های متعددی دارد که با شناختی که ما از مدیران ارشد فراجا داریم تلاش خواهند کرد تا بهترین روش برای اجرای قوانین انتخاب شود.

وی گفت: پلیس به عنوان ضابط دستگاه قضائی نمی‌تواند بگوید اگر در مسیر اجرای یک مأموریتی بیم برخی اشکالات وجود دارد به طور کل آن مأموریت را کنار گذاشته و اجرا نخواهد کرد. البته می‌دانیم که دیدگاه مدیران فراجا هم همین است که یک قانون شرعی و الهی وجود دارد و باید به آن عمل شود.

به گفته این مقام آگاه هرچند در این میان و در طول یک سال گذشته پلیس در موارد متعددی مورد بی مهری برخی قرار گرفته است اما پیام پلیس آرامش بخش و امیدوار کننده بوده و وظیفه او همین بوده است.

وی افزود: نمی‌شود ابهت پلیسی که قرار است در همه عرصه‌های مختلف برقراری امنیت نقش آفرینی داشته باشد را بشکنند. فردا همین افرادی که کشف حجاب کرده اند در زمان سرقت خودرو یا خانه شأن به اولین جایی که پناه می‌برند پلیس است. باید تلاش کرد تا اقتدار پلیس حفظ شود و اگر انتقادی هم وجود دارد در جای خودش مطرح شود.

این مقام آگاه به برخی از آمارهای موجود نظیر تمکین ۹۰ درصدی افراد به تذکر پلیس اشاره کرد و گفت: هرچند هستند افرادی که نوجوان بوده و رفتارهای هیجانی داشته اند و تلاش می‌کنند در مقابل هر تذکری سرکشی کنند که این افراد هم باید توسط خانواده‌ها آگاهی شأن افزایش یابد.