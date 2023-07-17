جزئیات مرحله نهایی بیست و هشتمین المپیاد علمی دانشجویی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور جزئیات برگزاری مرحله نهایی بیست و هشتمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد.

مرحله نهایی بیست و هشتمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در صبح و بعدازظهر جمعه ۳۰ تیر سال ۱۴۰۲ در دانشگاه‌های واقع در مراکز مناطق ده‌گانه کشور شامل دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه مازندران، دانشگاه تبریز، دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه اصفهان، دانشگاه شیراز، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه شهیدچمران اهواز، برگزار می‌شود.

برنامه زمان‌بندی آزمون‌ها در درگاه مرکز المپیاد به آدرس http://Olympiad.sanjesh.org قابل دریافت است.

آزمون‌ها به صورت تشریحی فقط در روز جمعه ۳۰ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۸ صبح تا ۱۸ بعدازظهر برگزار می‌شود.

کارت شرکت در آزمون از روز سه شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۲ فقط برای منتخبین شرکت در مرحله نهایی المپیاد که شهر محل آزمون خود را انتخاب کرده‌اند، از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل دریافت است.

دانشجویان باید زمان مناسب منزل تا حوزه امتحانی را برآورد و به موقع در محل آزمون حضور یابند. همراه داشتن «کارت ملی»، «کارت دانشجویی» و «کارت ورود به جلسه آزمون‌های المپیاد» الزامی است.

منتخبین المپیاد متمرکز (همزمان با آزمون کارشناسی ارشد) گواهی اشتغال به تحصیل خود را به پست الکترونیک olympiad@sanjesh.org ارسال کنند.

پذیرایی ناهار و میان وعده به دانشجویان با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی انجام می‌شود.

همراهان دانشجو همانند پدر، مادر، همسر و… اجازه ورود به داخل دانشگاه را نخواهند داشت و امکاناتی برای پذیرایی و اسکان آنها وجود ندارد.

استفاده از ماشین حساب‌های قابل برنامه ریزی ممنوع است و دانشجویان می‌توانند از ماشین حساب ساده استفاده کنند. در رشته روانشناسی استفاده از ماشین حساب ممنوع است.

به همراه داشتن کتاب قرآن مجید و کتاب قانون در جلسات آزمون‌های المپیاد الهیات و معارف اسلامی و حقوق ممنوع است.

همراه داشتن موبایل و هر گونه دستگاه‌های الکترونیکی حتی به صورت خاموش، جزوه، کتاب، برگه چرک نویس در جلسه آزمون ممنوع بوده و در صورت مشاهده مطابق مقررات اقدام خواهد شد.

دانشجویان لازم است با همکاری و رعایت بهداشت فردی، حفظ فاصله فیزیکی، سازمان سنجش و دانشگاه‌های مجری را در برگزاری مطلوب المپیاد یاری کنند.