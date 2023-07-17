حمایت ستاد اجرایی فرمان امام از استعدادهای ورزشی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر اشراقی تاکید کرد: در این دوره از مسابقات ۱۸ هزار بازیکن در قالب ۵ هزار تیم از سراسر کشور شرکت دارند.

مدیر حوزه ریاست و امور فرهنگی بنیاد ۱۵ خرداد با اشاره به برگزاری فینال مسابقات در استان تهران گفت: فینال مسابقات در استان تهران روز یکشنبه برگزار و تیم شهدای بی‌سیم در هر دو رده سنی ۱۲ تا ۱۵ و ۱۵ تا ۱۸ قهرمان استان شد که جوایز تیم‌های برتر در مراسمی با حضور علی آقامحمدی رئیس ستاد تحول و توانمندسازی ۲۰۲۰ کشور، علی عسگری معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، حمیدرضا علیان‌زادگان مدیرعامل بنیاد ۱۵ خرداد، محمد حسین رحمانی خلیلی رئیس قرارگاه تحول و توانمندسازی محلات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و محسن جهانی مدیرکل اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) اهدا شد.

اشراقی افزود: یک‌هزار و ۱۴۷ بازیکن در قالب ۲۴۶ تیم مشتمل بر ۱۵۰ تیم با ۶۹۸ بازیکن در رده سنی ۱۲ تا ۱۵ سال و ۹۶ تیم با ۴۴۹ بازیکن در رده سنی ۱۵ تا ۱۸ سال از شهرها و مناطق مختلف استان تهران در این دوره از مسابقات شرکت داشتند.

مدیر امور فرهنگی بنیاد ۱۵ خرداد خاطرنشان کرد: فینال کشوری این مسابقات روزهای ۲۵ و ۲۶ شهریورماه امسال با حضور تیم‌های برگزیده هر استان در دو رده سنی ۱۲ تا ۱۵ و ۱۵ تا ۱۸ سال در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود و ضمن اهدای جایزه بزرگ ۶۰۰ میلیون ریالی به تیم اول کشوری در هر دو رده سنی ذکر شده، تیم‌های دوم تا چهارم نیز به ترتیب ۴۰۰، ۳۰۰ و ۲۰۰ میلیون ریال هدیه دریافت می‌کنند.

مدیر حوزه ریاست بنیاد ۱۵ خرداد تاکید کرد: دومین دوره مسابقات استعدادیابی فوتبال خیابانی جام شهدای ۱۵ خرداد در سه سطح محلی، استانی و کشوری و در دو رده سنی ۱۲ تا ۱۵ و ۱۵ تا ۱۸ سال برگزار می‌شود.

به گفته اشراقی، استعدادیابی و تشویق به ورزش، جذب نوجوانان و جوانان در پویش استعدادیابی بنیاد ۱۵ خرداد و به خانه‌های احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در محله‌های کشور و استفاده از ظرفیت‌ها از جمله اهداف برگزاری این مسابقات است.