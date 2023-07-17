روسیه: اوکراین از توافق غلات برای اقدامات تروریستی استفاده کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه بر ضرورت پایان دادن به توافق صادرات غلات از بنادر دریای سیاه تاکید کرد.

وزارت خارجه روسیه روز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که توافق غلات به هدف بشردوستانه مورد نظردست نیافت و در نتیجه تمدید آن با توجه به خرابکاری های آشکار در آن، معنا ندارد.

در بیانیه وزارت خارجه روسیه تاکید شده است که مسکو ضمانت‌های امنیتی خود در خصوص صادرات محموله‌های غلات را پس گرفته و کریدور بشردوستانه در دریای سیاه را می‌بندد.

وزارت خارجه روسیه افزود که ابتکار صاردات غلات از دریای سیاه در هجدهم ماه جاری میلادی متوقف خواهد شد.

بیانیه وزارت خارجه روسیه می افزاید که اوکراین از بنادر تحت کنترل خود و کریدور صادرات غلات برای اقدامات تروریستی استفاده کرد.

ساعاتی پیش سخنگوی ریاست جمهوری روسیه از پایان توافق غلات خبر داد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین امروز گفت که در بسته توافق غلات دریای سیاه، بخش‌های مربوط به روسیه برآورده نشده و در نتیجه عملاً فسخ شده است. پسکوف گفت: توافق صادرات غلات اوکراین از طریق دریای سیاه امروز به پایان می‌رسد. روسیه به محض اینکه شروطش ذیل این توافق برآورده شود، به توافق بازخواهد گشت.