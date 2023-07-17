میزبانی استونی از نظامیان بیشتری از ناتو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینتل ریپابلیک، کشور استونی برای میزبانی از نظامیان بیشتری از ائتلاف نظامی ناتو اعلام آمادگی کرد.

یک مرکز سرمایه گذاری دفاعی استونی روز دوشنبه اعلام کرد که ساخت یک منطقه اسکان جدید را به منظور استفاده نظامیان کشورهای عضو ناتو آغاز کرده است.

بنا به اعلام رئیس این مرکز سرمایه گذاری دفاعی، ۳۶۲ میلیون یورو در زیرساخت های مربوط به این منطقه اسکان سرمایه گذاری شده است. به گفته مقامات استونی، هدف از ساخت این منطقه ایجاد بهترین شرایط برای نظامیان کشورهای عضو ناتو است تا با نظامیان استونی در حفاظت از این کشور همکاری کنند.

بنا به نوشته پایگاه اینتل ریپابلیک، هشت ساختمان به منظور اسکان حدود هزار نظامی ناتو در نظر گرفته شده است که این تعداد ساختمان، بدون احتساب انبارهای تسلیحاتی و سایر زیرساخت های پروژه خواهد بود.

حضور نظامی ناتو در اروپا از زمان جنگ اوکراین شدت گرفته است. از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲(۵ اسفند ۱۴۰۰) کشورهای غربی اقدام به تأمین مالی و تسلیحاتی اوکراین کرده‌اند. مسکو با هشدار به غرب، تاکید کرده است که این کمک‌ها تنها به طولانی شدن جنگ منجر شده و هیچ تأثیری در نتیجه نهایی آن ایجاد نخواهد کرد.