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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۳۸

رئیس پلیس راهور البرز:

واژگونی موتورسیکلت در گلشهر منجر به فوت راکب شد

واژگونی موتورسیکلت در گلشهر منجر به فوت راکب شد

کرج- رئیس پلیس راهور استان البرز از فوت یک جوان ۲۵ ساله به دلیل واژگونی موتور سیکلت‌ در محدوده گلشهر کرج خبر داد.

سرهنگ حمدالله رحمتی پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال دریافت گزارشی از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع حادثه واژگونی موتور سیکلت در محدوده گلشهر کرج، بلافاصله عوامل پلیس راهور برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران در محل حادثه و بررسی‌های کارشناسی مشخص شد که یک دستگاه موتورسیکلت به دلیل عدم توانایی راکبش در کنترل وسیله نقلیه دچار واژگونی شده و راکب آن به شدت آسیب دیده است.

این مقام انتظامی اضافه کرد: با حضور عوامل اورژانس مصدوم حادثه به بیمارستان منتقل شد که متأسفانه علی رغم تلاش کادر درمان این شخص به دلیل شدت صدمات وارده جانش را از دست داد.

سرهنگ رحمتی پور با بیان اینکه علت تامه حادثه توسط کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است، خاطرنشان کرد: استفاده از کلاه ایمنی در حین رانندگی با موتور سیکلت می‌توانست از جان باختن این راکب موتورسیکلت پیشگیری کند.

کد مطلب 5838983

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