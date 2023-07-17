به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، مهدی تاج در نشست هم اندیشی معاونتهای فرهنگی و مسئولان کانونهای هواداری باشگاههای لیگ برتر گفت: از آقای کشوری فرد سرپرست سازمان لیگ و آقای بهمنی مدیر روابط عمومی سازمان لیگ برای برگزاری این جلسه خوب تشکر میکنم. همچنین باید تشکر ویژه از نیروی انتظامی و مسئولان امنیتی برای برگزاری مسابقات داشته باشیم.
رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: در هیچ جای دنیا سازمان لیگ به تنهایی و بدون مسئولان انتظامی نمیتواند مسابقهای را برگزار کند. از نظر فیفا و AFC تنها فردی که میتواند مسابقه را به تأخیر اندازد، مسئولان انتظامی هستند و در این حالت هیچکس هم امکان جریمه کردن ندارد. مگر اینکه مورد ویژه پیش بیاید مثل اینکه احتمال ایجاد حادثه در ورزشگاه را بدهند. نقش این مجموعه انتظامی در اداره مسابقات فوق العاده زیاد است.
وی افزود: امسال لیگ ما با تغییراتی دنبال خواهد شد. نظمی باید ایجاد میشد که البته سالها به تعویق افتاده بود. باید برای فیرپلی مالی تلاش میکردیم تا رقابت در لیگ پویا و پربارتر باشد. وقتی یک تیم ۲۸ میلیارد و دیگری ۴۰۰ میلیارد هزینه کند، یعنی تیمها با هم برابر نیستند و یک رقابت پویا و پربازده اتفاق نمیافتد.
رئیس فدراسیون فوتبال عنوان کرد: لیگ انگلیس همیشه به این دلیل جذاب است که هزینه تیمها به هم نزدیک است. اگر قرار است ما هم اینجوری باشیم، باید ۳ - ۴ تیم شرایط دیگری پیدا کنند و تغییرات دیگری انجام شود.
تاج با اشاره به کیفیت پایین برخی بازیکنان لیگ ایران گفت: بازیکنی داشتیم که مورد اعتراض هواداران بوده و با ۵ دقیقه یا نیم ساعت بازی کردن، عدد قابل ملاحظهای میگرفت. باید کیفیت بازیکن خارجی از داخلی بیشتر باشد و بازیکنی را عاریت بگیریم که کیفیت خوبی داشته باشد. قانون جدید که میگوید بازیکن خارجی باید ۶۰ درصد بازیها را در زمین باشد به این دلیل است که بازیکن بازی کند. در غیر این صورت باشگاهها نمیتوانند از بازیکن خارجی در سال بعد استفاده کنند.
وی در مورد آپشن قرارداد بازیکنان، توضیح داد: یک بازیکن قراردادش ۲ میلیارد و آپشنش ۱۵ میلیارد بود. در شرایطی که در قانون جدید باید آپشنها معادل ۲۰ درصد قراردادها باشد و هر آپشنی میخواهیم به بازیکن بدهیم، نباید از این درصد بالاتر برود. این مسائل سبب جذابیت لیگ میشود.
رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: همه فوتبال آسیا هم عربستان نیست که بازیکنانی مثل رونالدو و بنزما مطابق سیاست گذاری خاصی بیایند. هرچند این موضوع فوتبال را جذاب میکند اما قرار نیست در کل آسیا اتفاق بیفتد. ما هم چنین کاری انجام نمیدهیم. راه درست این است که اگر درآمد خیلی بالایی داشتید، بر این اساس بازیکن گران هم بگیرید. تصمیم ما متناسب با شرایط مالی لیگ بود.
تاج ادامه داد: تمام ۱۶ باشگاه لیگ برتر زیانده هستند و اگر این مسیر ادامه پیدا کند، فوتبال رو به سکون میرود. نباید فقط چک و سفته بدهند و زیانده باشند. از قضا بدهی تیمهای پرطرفدار بیشتر است. اگر هم کسی قرارداد بدی بست، گرفتاریهایش متعلق به خود باشگاه است.
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