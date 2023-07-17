به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد شریفی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: برای ایجاد شش اقامتگاه بوم‌گردی در سه شهرستان ایلام، دره‌شهر و چوار (مجوز چهار اقامتگاه در دره‌شهر، یک مجوز در چوار و یک مجوز در ایلام) با اشتغالزایی ۲۴ نفر مجوز صادر شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام با بیان اینکه هدف اصلی ایجاد و توسعه این نوع از اقامتگاه‌ها، رسیدن به توسعه پایدار است، افزود: ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی در استان علاوه بر جذب گردشگر و فراهم کردن محیط شاد و ایمن برای آن‌ها، موجب ایجاد درآمد برای روستاییان و جلوگیری از مهاجرت آنان به شهرها می‌شود.

شریفی تصریح کرد: در صورت گسترش اقامتگاه‌های بوم‌گردی، می‌توانیم فرهنگ مهمان‌نوازی، احترام به طبیعت، مراسم‌های آیینی، لباس‌های سنتی و همچنین سبک‌های متنوع زندگی در مناطق متفاوت استان را به گردشگران نشان دهیم.

اتمام عملیات مرمت و ساماندهی قلعه هزاردرب آبدانان ایلام

و ی گفت: با اعتبار تخصیص یافته از محل اعتبارات استانی به مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال، عملیات مرمت و سامان‌دهی قلعه هزاردرب واقع در شهرستان آبدانان اتمام یافت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: عملیات حفاظت، مرمت و استحکام‌بخشی بنای تاریخی هزاردرب آبدانان پس از موافقت و تصویب اعضای شورای فنی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان انجام شد.

شریفی تصریح کرد: قلعه هزاردرب یکی از آثار تاریخی مهم این شهرستان است و قدمت این قلعه باتوجه به مصالح به کار رفته در آن، از جمله سنگ و گچ به دوره ساسانی برمی‌گردد.