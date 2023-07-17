دستگیری ۱۶ نفر از اراذل و اوباش در شهرستان نور

به گزارش خبرگزاری مهر، سردارحسن مفخمی شهرستانی گفت: به منظور برقراری نظم و امنیت عمومی و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی چهارمین مرحله از طرح ارتقا امنیت اجتماعی محله محور با بکارگیری تیم‌های عملیاتی استان در حوزه‌های امنیتی و انتظامی، اجتماعی، فرهنگی، اطلاعاتی، انتظامی و ترافیکی در شهرستان نور به اجرا در آمد.

فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره به این که این طرح در راستای مطالبات مردمی محله محور و در حوزه‌های مختلف مأموریتی پلیس به اجرا در آمد، افزود: در اجرای این طرح ۵ قاچاقچی، ۳۰ عامل افیونی و ۵۲ معتاد متجاهر دستگیر و در مجموع ۲۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر از آنان کشف شد.

سردار مفخمی از عملیات ویژه مقابله با سرقت در اجرای این طرح خبر داد و اظهار داشت: با دستگیری ۲۹ سارق و مالخر مقادیر قابل توجهی اموال سرقتی از جمله ۴ دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه خودروی سرقتی از آنان کشف شد.

این مقام انتظامی به کشف هشت قبضه سلاح شکاری غیر مجاز در این طرح نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در حوزه پلیس راه و راهنمایی و رانندگی ۷۵ خودرو و ۳۱ دستگاه موتورسیکلت به دلیل ایجاد مزاحمت برای مردم و رعایت نکردن قرانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در این طرح توقیف شدند.

وی همچنین از دستگیری ۱۲۵ متهم تحت تعقیب مرجع قضائی خبر داد و بیان داشت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا بالغ بر ۶۰ تن چوب جنگلی ،۲۴ هزار نخ سیگار، ۴ دستگاه موتورسیکلت و مقادیر قابل توجهی کالای خارجی قاچاق در این شهرستان کشف شد.

فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره به دستگیری ۱۶ نفر از اراذل و اوباش سطح یک در این عملیات، اظهار داشت: در اجرای طرح ناظر ۱۹ خودرو به صورت فیزیکی توقیف و برای ۹۱۶ خودرو نیز پیامک هشداری ارسال شد.

سردار مفخمی با اشاره به طرح نظارت الکترونیکی اماکن عمومی، تصریح کرد: ضمن ثبت و ارسال پیام تذکر برای ۳۸۶ واحد صنفی در حوزه عفاف و حجاب ۱۱ واحد صنفی متخلف پلمب و متصدیان آن به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان مازندران در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: امروز اگر دشمن در جبهه فرهنگی برنامه ریزی کرده، با همت و تلاش همه مردم عزیز و با همت و تلاش عزیزان ما در دستگاه‌های امنیتی مطمئناً این توطئه‌ها نقش بر آب خواهد شد.

وی با قدردانی از همه عزیزانی که در اجرای این طرح همکاری داشته اند اظهار داشت: تمام تلاش ما بر این است تا امنیتی در خور شأن و منزلت مردم عزیز و مسافرانی که وارد این استان می‌شوند که ولی نعمتان ما هستند در سراسر استان هدیه کنیم و این وظیفه و تکلیف ماست.

سردار مفخمی به عزم قاطع پلیس استان در مقابله با هرگونه ناهنجاری‌های اجتماعی و مقابله با مخلان نظم و امنیت عمومی اشاره کرد و از مردم خواست: برای برقراری نظم و امنیت مطلوب جامعه با پلیس همکاری کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخطی و قانون شکنی از سوی افراد هنجارشکن مراتب را سریعاً به پلیس اطلاع دهند.