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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۲۳

فرمانده انتظامی مازندران اعلام کرد؛

دستگیری ۱۶ نفر از اراذل و اوباش در شهرستان نور

دستگیری ۱۶ نفر از اراذل و اوباش در شهرستان نور

نور- فرمانده انتظامی مازندران از دستگیری ۱۶ نفر از مخلان نظم و امنیت عمومی و اراذل و اوباش در چهارمین مرحله از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی محله محور در شهرستان نور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردارحسن مفخمی شهرستانی گفت: به منظور برقراری نظم و امنیت عمومی و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی چهارمین مرحله از طرح ارتقا امنیت اجتماعی محله محور با بکارگیری تیم‌های عملیاتی استان در حوزه‌های امنیتی و انتظامی، اجتماعی، فرهنگی، اطلاعاتی، انتظامی و ترافیکی در شهرستان نور به اجرا در آمد.

فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره به این که این طرح در راستای مطالبات مردمی محله محور و در حوزه‌های مختلف مأموریتی پلیس به اجرا در آمد، افزود: در اجرای این طرح ۵ قاچاقچی، ۳۰ عامل افیونی و ۵۲ معتاد متجاهر دستگیر و در مجموع ۲۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر از آنان کشف شد.

سردار مفخمی از عملیات ویژه مقابله با سرقت در اجرای این طرح خبر داد و اظهار داشت: با دستگیری ۲۹ سارق و مالخر مقادیر قابل توجهی اموال سرقتی از جمله ۴ دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه خودروی سرقتی از آنان کشف شد.

این مقام انتظامی به کشف هشت قبضه سلاح شکاری غیر مجاز در این طرح نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در حوزه پلیس راه و راهنمایی و رانندگی ۷۵ خودرو و ۳۱ دستگاه موتورسیکلت به دلیل ایجاد مزاحمت برای مردم و رعایت نکردن قرانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در این طرح توقیف شدند.

وی همچنین از دستگیری ۱۲۵ متهم تحت تعقیب مرجع قضائی خبر داد و بیان داشت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا بالغ بر ۶۰ تن چوب جنگلی ،۲۴ هزار نخ سیگار، ۴ دستگاه موتورسیکلت و مقادیر قابل توجهی کالای خارجی قاچاق در این شهرستان کشف شد.

فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره به دستگیری ۱۶ نفر از اراذل و اوباش سطح یک در این عملیات، اظهار داشت: در اجرای طرح ناظر ۱۹ خودرو به صورت فیزیکی توقیف و برای ۹۱۶ خودرو نیز پیامک هشداری ارسال شد.

سردار مفخمی با اشاره به طرح نظارت الکترونیکی اماکن عمومی، تصریح کرد: ضمن ثبت و ارسال پیام تذکر برای ۳۸۶ واحد صنفی در حوزه عفاف و حجاب ۱۱ واحد صنفی متخلف پلمب و متصدیان آن به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان مازندران در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: امروز اگر دشمن در جبهه فرهنگی برنامه ریزی کرده، با همت و تلاش همه مردم عزیز و با همت و تلاش عزیزان ما در دستگاه‌های امنیتی مطمئناً این توطئه‌ها نقش بر آب خواهد شد.

وی با قدردانی از همه عزیزانی که در اجرای این طرح همکاری داشته اند اظهار داشت: تمام تلاش ما بر این است تا امنیتی در خور شأن و منزلت مردم عزیز و مسافرانی که وارد این استان می‌شوند که ولی نعمتان ما هستند در سراسر استان هدیه کنیم و این وظیفه و تکلیف ماست.

سردار مفخمی به عزم قاطع پلیس استان در مقابله با هرگونه ناهنجاری‌های اجتماعی و مقابله با مخلان نظم و امنیت عمومی اشاره کرد و از مردم خواست: برای برقراری نظم و امنیت مطلوب جامعه با پلیس همکاری کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخطی و قانون شکنی از سوی افراد هنجارشکن مراتب را سریعاً به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5839051

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    نظرات

    • محمد IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
      17 25
      پاسخ
      سلام. احسنت بر سردار مقتدر
    • مجیدی IR ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
      17 25
      پاسخ
      درود عالم بر سرداران ناجا ؛؛ خدا همشون نصرت و پیروزی عطا فرماید ان شاالله
    • محمد IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
      13 26
      پاسخ
      درودبرسردارعزیز
    • خلیلی هستم IR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
      15 30
      پاسخ
      خسته نباشی میگویم به این حافظان امنیت کشور و از قوه محترم قضائیه میخواهم برای این افراد اشد مجازات را در نظر بگیرد
      • محمدی IR ۰۴:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
        1 0
        اشد مجازات بابا بیخیال
    • محمدرضا IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
      0 4
      پاسخ
      ضمن تشکر از سردار مفخمی وهمه پرسنل نیروی انتظامی در مازندران سربازان عزیز تلاش شما رادر جهت اجرای قوانین اسلام می ستایم وبر پدر ومادر شما درود می فرستم سلام در پناه خدا باشید
    • IN ۱۶:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
      0 2
      پاسخ
      سلام خدا نگهدار تان شما را بخدا مراقب ناموس مردم این شهر باشیدهمیشه سلامت باشید

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